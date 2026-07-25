Luego de un año de lanzamientos constantes en la escena urbana, el cantante puertorriqueño REMERS aspira marca su terreno en la música urbana con el lanzamiento de su primer álbum de estudio titulado “La Ré Baby”.

En un comunicado de prensa, el artista reveló que el proyecto discográfico cuenta con 18 temas en los que navega entre diversos ritmos, como el reguetón, el trap melódico y otros sonidos contemporáneos para transportar al público a un viaje sonoro.

La producción se concibió bajo una propuesta conceptual y estética guiada por tonos violeta y colores pasteles, tomando como eje visual el carro que figura en la portada del disco para hilar la narrativa como si fuera un recorrido.

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“Siempre soñé con crear un proyecto que se sintiera como una experiencia completa y no simplemente como un álbum. Quería que cada persona pudiera entrar en este universo, recorrerlo conmigo y encontrar una parte de su propia historia en cada canción”, expresó el interprete sobre el lanzamiento, en declaraciones escritas.

El sencillo principal del álbum es “terminamos & REpito”, tema en el que colabora junto a Jay Wheeler. La canción explora el apego emocional y las secuelas del fin de una relación de pareja.

Además de Wheeler, la producción reúne a otros exponentes de la nueva cepa urbana como Alejo, Jovaan y Rubí, abordando temáticas de desamor, nostalgia y vivencias cotidianas a lo largo del repertorio.

Con este trabajo, REMERS busca construir su espacio en la música urbana latina, apoyado en la respuesta que han tenido sus pasados sencillos y el desarrollo de una propuesta propia.