El reguetonero Lunay enciende el verano y le canta a esos pasajeros que no puedes sacar de la cabeza en su nuevo sencillo del verano, “MI BB”, junto al artista revelación del género urbano, Omar Courtz.

Los puertorriqueños lanzaron su nuevo tema que invita a los oyentes a la pista de baile con su espíritu de coqueteo y un momentum lleno de buena vibra. Con melodías sensuales, los creadores de éxitos cantan sobre su “BB” y qué los hace querer regresar para más.

Tras una semana de adelantos en las redes sociales, la anticipada colaboración con Omar Courtz, también conocido como Ousi, reúne a dos de las voces más representativas de la futura generación de la música urbana.

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Los elementos de trap de la canción, fusionados con bajos y percusiones constantes, busca transportar al público a las primeras etapas de ambas de sus carreras, creando un número sensual de trap latino que aspira a ser escuchada una y otra vez.

El lanzamiento llega mientras Lunay sigue construyendo su momentum a través de su música para aquellos que lo escuchan alrededor del mundo.

Recientemente, el artista puertorriqueño hizo una aparición sorpresa durante el concierto de Bad Bunny en Madrid y también fue uno de los invitados sorpresa en el concierto “El Regreso A Casa” de Nicky Jam en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Lunay también ha seguido expandiendo su presencia en el mundo de la moda, asistiendo a la Semana de la Moda Masculina de París a principios del mes pasado. Ahí asistió a shows como el de los diseñadores Willy Chavarria y AMIRI, además de otros eventos de la revista GQ, así como las marcas CASABLANCA, PUMA x Nahmias, entre otros.