Los productores de La Feria The Park aseguraron contar con el cumplimiento pleno para operar la atracción que durante la temporada navideña se ubica en el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn, en San Juan. Las reacciones de parte de los fundadores del evento, Josantonio Mellado, Luis Guzmán y Antonio Domínguez, surgieron luego de que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) les solicitaran documentos tras una inspección del espacio conducido por la casa productora Famma Events.

“En los 30 años consecutivos presentando La Feria The Park (antes La Feria 2000) en Puerto Rico, la compañía Famma Events, productores del evento, nunca han faltado al cumplimiento de los deberes con cada una de las agencias gubernamentales tanto estatales como municipales”, comienza el comunicado enviado por su portavoz de prensa, sobre el suceso que ocurrió el viernes de la semana pasada.

“La verdad que nos sorprendió la inspección ocular del pasado viernes, pero como siempre hemos hecho, cooperamos con el mismo. Por eso, ayer, martes, hicimos entrega de toda la documentación, incluyendo certificados, sobre la operación de las máquinas de entretenimiento en la Feria The Park. Destacamos, además, solo nos señalaron por la falta de unos de carteles: uno de ellos la Advertencia de DACO para evitar fraudes y el anuncio que aceptamos los dos métodos de pago Cash y ATH (que de hecho lo aceptamos, solo faltaba el letrero) y ambas observaciones u omisiones involuntarias se corrigieron de inmediato”, prosigue el escrito, en el que los productores describen cómo transcurrió la dinámica durante el encuentro.

“Durante la inspección ocular, en la noche del pasado viernes, realzada por varios inspectores del DACO en conjunto con el DRD, le ofrecimos entregarle copia de todos los permisos y certificaciones esa misma noche en La Feria, sin embargo, al tener que fotocopiar sobre más de 100 páginas, el propio secretario, Hiram Torres Montalvo, ofreció su correo electrónico para que se le hiciera llegar”, aseguraron los productores.

“Todos los papeles fueron enviados por correo electrónico, así como a su mano (físicamente) para mayor eficiencia”, agregaron. A su vez, reiteraron su compromiso por cumplir con lo requerido.

“Queremos dejar claro que si La Feria The Park abrió sus puertas en noviembre es porque teníamos todos los permisos y estábamos en fiel cumplimiento de todas las reglas y certificaciones que requiere cada agencia, de lo contrario, era imposible que abrieramos al público”, expresa la comunicación escrita.

“En La Feria The Park siempre se ha cumplido rigurosamente de la A a la Z. Todos los años cada una de las agencias gubernamentales incluyendo el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, Departamento de Salud, Municipio de San Juan y el Departamento de Hacienda, hacen sus inspecciones responsable y eficientemente para corroborar antes que el público tenga acceso y así autorizarnos a abrir”, sostuvieron.

“Para nosotros, los fundadores, antes que productores, somos padres y abuelos, que tenemos como norte ofrecer una recreación sana, segura y limpia a la niñez y juventud de nuestra Isla. La Feria es un lugar donde nuestros nietos también disfrutan”, concluyeron.

Los productores aclararon que La Feria The Park sigue abierta al público, con horarios de lunes a viernes a las 6:00 de la tarde, y los sábados, domingos y días feriados, desde las 3:00 de la tarde. Los días en que no abrirán sus puertas serán el miércoles 24 de diciembre (Día de Nochebuena) y el miércoles 31 de diciembre (Despedida de Año).