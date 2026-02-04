La experiencia financiera “Jefes del Dinero” regresará en una edición más grande para ofrecer la oportunidad de crear un plan financiero, invertir con propósito y desarrollar una mentalidad orientada a la abundancia a través de charlas especializadas y dinámicas prácticas.

La cita será el 21 de febrero en el Terra Convention Center en Guaynabo, donde se invitará a los participantes no solo a escucharán, sino también poner acción a lo aprendido. El taller está dirigido a emprendedores, profesionales, empleados, estudiantes y a toda persona que esté lista para dejar atrás la improvisación financiera y comenzar a construir un futuro sólido.

Durante la jornada, aprenderán a utilizar el crédito a su favor, a colocar sus ahorros donde se multipliquen y cómo poner su dinero a trabajar para ellos, en lugar de trabajar únicamente por dinero, destaca el comunicado de prensa.

El evento contará con la participación de reconocidos expertos. Celina Nogueras, creadora de Jefas y Jevas, compartirá cómo romper el ciclo de vivir de cheque a cheque, cómo utilizar el dinero para crear estabilidad y por qué prepararse para el futuro no es opcional.

Giovanny Rodríguez, mentor y coach, profundizará en los hábitos que realmente conducen al éxito, especialmente aquellos que se construyen cuando nadie está mirando. Mai & Felix, especialistas certificados en construcción y reparación de crédito, enseñarán estrategias para convertir el crédito en una herramienta de crecimiento y éxito financiero.

Zahira Domenech presentará métodos prácticos para monetizar el conocimiento y crear nuevas fuentes de ingresos; José David Torres y Carlos Montañes, de Puerto Rico AI Community, mostrarán cómo utilizar la inteligencia artificial como aliada para mejorar las finanzas; y Yarizbeth Ortiz guiará a los participantes en un enfoque de Mentalidad desde el SER, una invitación a redefinir el éxito profesional desde el autoconocimiento y el amor propio, explorando cómo la identidad interna influye directamente en las decisiones, relaciones y resultados, según menciona la comunicación escrita.

“Jefes Del Dinero no es un evento más: es el punto de inflexión donde la intención se convierte en estrategia y la estrategia en libertad financiera. Ven con ganas de aprender y salir con un plan que funcione”, expresó por escrito Anette Espinet, creadora del evento.

Más sobre “Jefes del Dinero”

Anette Espinet es empresaria, educadora financiera y conferenciante, reconocida por su compromiso con empoderar a las personas a tomar control consciente de sus finanzas. A través de educación práctica, experiencias transformadoras y liderazgo auténtico, Anette ha impactado a cientos de personas ayudándoles a cambiar su relación con el dinero, desarrollar claridad financiera y construir una vida con intención. Es la creadora de Jefes del Dinero, una plataforma educativa que busca elevar el nivel financiero de Puerto Rico y crear una nueva generación de líderes económicos.

Para más información, visita ticketera.com o accede a las redes sociales @jefesdeldinero.