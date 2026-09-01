Entre lágrimas, anécdotas y el agradecimiento por el apoyo del público, la reconocida presentadora Sonya Cortés manifestó a través de las redes sociales cómo ha ido procesando la partida de su madre. Gloria González, a quien apodaba “Mother”, falleció este lunes. Tenía 99 años.

“Hoy decidí ponerme este trajecito de ella de mariposas, que tiene no sé cuántos años que yo se lo regalé. Era uno de nuestros favoritos, tanto de ella, mío y de mi hermana. Nos encantaba verla con este trajecito”, relató al inicio del extenso video, antes de abundar con tristeza sobre los momentos finales de su progenitora en el Hogar Serenidad de Amor, lugar del que resaltó la calidad humana.

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“Dentro del dolor, hay una gratitud inmensa a Dios por habernos dejado a ‘Mother’ tanto tiempo, tantos años y en salud”, sostuvo, y compartió su experiencia en su visita de ayer. “Tuve una conversación con ella porque sentí que ella estaba en el proceso, proceso natural de los que estamos vivos. Lo próximo, y con tantos años de vida, es morir lo más en paz posible, con el grado de amor más alto que tú le puedas dar a esa persona, en este caso a mi madre”, sostuvo mientras alternaba con pausas para recomponerse de sus emociones.

“Me le pegué al oído y le dije ‘mamita, descansa, yo estoy bien’”, relató. “Mi hermana ya me había comentado, y otras amistades, que su preocupación mayor soy yo. Siempre pensando que Sonyita no tiene una pareja, Sonyita no tuvo hijos, ¿quién va a cuidar de Sonyita?’”, dijo.

“Sonyita ahora está sobria, está limpia, dejó la calle, dejó esa vida. Y ese fue el mejor regalo que yo le pude hacer a mi mamá, que mi mamá me viera por un año y cuatro meses y medio asistiendo a mis reuniones, limpia y en sobriedad”.

La animadora radial profundizó sobre el amor que prevaleció dentro de lo que se convirtió en una despedida. “Me le pego al oído y le digo: ‘Te amo’. Te puedes ir tranquila. Yo estoy bien. Yo tengo unas nuevas amistades. Demostraron quiénes eran los que eran y estoy construyendo familias nuevas, grupos nuevos, gente que está en el mismo camino donde yo quiero seguir caminando. Tengo una gran familia, tengo a mi hermana, tengo a mis sobrinos que me aman, tengo a mis perros. Vete tranquilita”, expresó en detalle.

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“Ella me dijo: ‘Te amo’. Me dijo, ‘te amo con el alma’, con dificultad para hablar. Y después me dijo ‘te amo con la vida’”.

A su vez, resaltó los atributos que la hicieron tan especial. “Mi mamá es un ser de luz, y yo sé que ese portal está siendo cruzado con una velocidad increíble, porque una mujer que nunca, nunca, nunca le hizo daño a nadie, y que fue tan buena madre y tan protectora con sus dos hijas”, sostuvo enfática. “Cuando tú tienes ese amor tan puro como el que tenía mi mamá, ese que trasciende, ese que perdona. Esa fue Mother y esa seguirá siendo Mother”, puntualizó con orgullo.

La presentadora de “El Circo de la Mega” también agradeció el apoyo del público y de otras personas allegadas, así como el respeto a su espacio para procesar el duelo en privacidad.

“Gracias por quererme acompañar y de alguna forma me están acompañando con sus mensajes, con sus llamadas. Poco a poco los voy contestando. Pero gracias por respetar también mi proceso, que es que yo quiero estar en mi casa, donde ella vivía conmigo y con Dios, que me acompaña… Todos esos ángeles que la están cargando en sus brazos, y aquí es que quiero estar”.

Sonya Cortés compartía con frecuencia en las redes sociales experiencias junto a su madre, así como atenciones y constantes expresiones del gran amor que las unía. También, peticiones de oración y la solemnidad durante circunstancias difíciles, como los quebrantos de salud de su progenitora.