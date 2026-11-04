La actriz y presentadora Aylín Mujica se mostró ilusionada con la consulta que le realizó la médium síquica Ana Laura Pérez este martes en el programa “La mesa caliente” de Telemundo con la intención de hablarle sobre su hijo fallecido, Mauro Menéndez.

El encuentro se dio luego del breve apagón que ocurrió el lunes mientras la artista, invitada del programa, hablaba sobre el joven en el marco de la celebración del Día de Muertos en México. La artista atribuyó la experiencia a una señal de parte de su hijo, quien falleció en julio de este año.

“Es un amuleto de protección para para ti”, mencionó la médium, también conocida como Ana Laura Misctic, al tomar entre sus manos la prenda que perteneció al hijo de la actriz. “Yo lo que percibí con esta energía de este collar es que era un muchacho superentregado a la vida. Vivía intensamente cada día de su vida. Él era un alma vieja, un alma vieja, muy sabio. Él era un diccionario. Él sabía muchas cosas, pero tú decías, ‘¿y cómo tú sabes?’, por su vejez de alma”, aseveró mientras Mujica asentía sonriente.

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También le habló sobre el momento de su partida. “Yo lo que recibo es que dice, ‘ay mami, tranquila, yo elegí cómo morir y yo no sufrí’. Dice ‘yo no sufrí’. Que lo que lamento más es que tú hayas sufrido mi pérdida, pero mi pérdida física”, sostuvo, y le aseguró que Mauro la sigue acompañando desde otro plano.

“Él sigue contigo”, afirmó. “Te cuida, y es como que él te dice… yo no sé si últimamente te han aparecido o abejas o muchas mariposas”, a lo que la actriz le respondió que con frecuencia distingue la presencia de la segunda. “Hay mariposas todo el tiempo”.

Además, habló sobre una canción que suele repetirse en la vida de la actriz, la que Mujica identificó bajo el título “La magia la tienes tú”. “Cuando tú escuches eso, yo estoy”, le expresó Ana Laura Misctic.

La artista compartió el lunes una publicación en la que expresó lo convencida que se siente de que el apagón que experimentó en el programa era resultado de la comunicación con su hijo.

“Hoy viví algo que todavía no puedo explicar… y sigo en shock”, escribió en el mensaje de la publicación, que acompañó con un video. “Llevo tres meses pidiéndole a mi Mau querido que, de alguna manera, me dé una señal, que se manifieste, que me haga sentir que sigue aquí conmigo.Y hoy, 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, pasó algo verdaderamente insólito.Mientras estaba en el show de @lamesacaliente agradeciendo a mis compañeras unas flores que me entregaron con tanto amor, justo cuando estábamos hablando de Mauro… ¡SE FUE LA LUZ! 😳No sé si fue casualidad, y sinceramente, no quiero pensar que lo fue. No tengo una explicación para lo que pasó, pero mi corazón necesita creer que fuiste tú, Mau. Que encontraste la manera de decirme: “Mamá, aquí estoy”.

El hijo mayor de la presentadora cubana murió el 16 de julio a los 30 años, en la isla de Barbados. Se desempeñaba en el medio artístico como DJ y productor musical.