Aylín Mujica confirmó que volverá a las grabaciones de Top Chef VIP tras enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su hijo, Mauro Menéndez. La actriz explicó que su decisión responde al deseo que, asegura, habría tenido su hijo de verla continuar con su carrera profesional.

Durante una entrevista concedida a La Mesa Caliente, la artista reveló que retomará su participación en el reality culinario de Telemundo porque considera que esa habría sido la voluntad de Mauro.

“Voy a regresar a Top Chef VIP. Obvio que sí, porque es lo que Mauro hubiera querido. Me hubiera dicho: ‘Deja el drama y regresa a tu trabajo’”, expresó la actriz.

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Mujica recordó que recibió la noticia del fallecimiento de su hijo mientras se encontraba en Colombia participando en las grabaciones del programa. La producción le facilitó un vuelo de emergencia para trasladarse y reunirse con su familia, además de brindarle apoyo durante el difícil proceso.

La actriz destacó el respaldo que recibió por parte del equipo de producción, al que agradeció por actuar con sensibilidad y comprensión en medio de la tragedia.

Aylín explicó que regresar al trabajo forma parte de su proceso para sobrellevar el duelo y honrar la memoria de su hijo. También señaló que desea ser un ejemplo de fortaleza para sus otros hijos, convencida de que permanecer paralizada por el dolor no cambiaría lo sucedido.

Sus declaraciones han generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio artístico han expresado sus condolencias y respaldo a la actriz en este complicado momento.