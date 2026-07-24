La actriz y presentadora Aylín Mujica habló por primera vez sobre la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, y aclaró las circunstancias sobre su repentino deceso tras sufrir complicaciones de salud a causa de una neumonía durante un viaje en Barbados.

La cubana habló con la periodista Verónica Bastos para el programa “La Mesa Caliente” (Telemundo) donde no sólo esclareció la causa de deceso de su primogénito, pero también de la razón por la que decidió continuar con sus compromisos profesionales ante el lamentable suceso.

“Lo que más me duele es que Mauro creció con mucho amor, pero murió en un hospital sin su familia... La primera vez que yo lo veo intubado es cuando ya está inconsciente, sin oxigenación, sin nada, en el hospital de Barbados, y él nunca me escuchó o nunca nos vimos”, manifestó la artista.

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“Es una pesadilla”

Mujica aclaró que Mauro, a quien catalogó como “un alma libre”, ya estaba presentando síntomas de “un catarro muy fuerte”, situación que levantó preocupaciones en la familia, exhortándole a su madre a que le diera unos “ginger shots”, y hasta su hermano llevara al joven a sala de urgencia, pero este insistió en que estaba bien, y que tenía que viajar hacia Barbados.

“Yo lo llamo y le digo: ‘Dice tu abuela que estás muy mal, regrésate por favor, no viajes’. Y me dice: ‘Mami, es que tengo un dolor muy fuerte, creo que se me pinchó un nervio’”, sostuvo la actriz, quien luego le indicó que estaba en silla de ruedas en el aeropuertos, de camino a tomar su vuelo, y que no la volvió a llamar hasta el día siguiente.

“Al otro día en la mañana le digo: ‘¿Cómo estás? ¿Te estás tomando los antibióticos?’. Y aquí tengo el mensaje que te lo voy a hacer llegar; me dice: ‘Sí, fui al hospital y me han dicho que tengo una neumonía muy fuerte, pero ya me dieron antibiótico y me siento al 100′. Eso fue como 24 horas antes de morir", apuntaló.

Mujica reveló que volvió a llamar a su hijo, pero este no contesto, y tras cuatro horas de intento, le respondió una amiga que lo acompanó en el hospital.

“Lo único que me dice es: ‘Mauro estaba jugando soccer en el ‘sunset’, viendo el ‘sunset’ con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces, la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado, pero se le está parando el corazón todo el tiempo’“, manifestó, asegurando que lo revivieron unas cinco veces.

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“La sexta [vez] me llamaron y la doctora me dijo: ”Tenemos que tomar una decisión". Y yo le dije a la amiga que pusiera su teléfono cerca de su oído para que me escuchara, y en eso le empiezo a gritar: ‘¡No te vayas, Mauro, no te vayas, te queremos! Tu papá y yo vamos para allá’. Se le volvió a parar el corazón", aseguró, indicando que lo volvieron a revivir por una séptima ocasión.

La también presentadora, quien se encontraba en la grabación de la quinta temporada del reality “Top Chef VIP”, aseguró que zarpó para Barbados en horas de la madrugada junto a su amiga, la actriz Gaby Borges, al ser informada que le encontraron a su hijo un coágulo en el pulmón, y otro en el corazón.

“Yo le dije a Gaby: ‘Mantente en contacto con los doctores allá en Barbados, pero no me digas nada porque voy a viajar sola. No me digas si muere, no me digas nada, quiero saber cuando yo llegue allá’. Pero Samo [Menéndez], el papá de Mauro, me llama y me dice: ‘Nuestro hijo acaba de fallecer’. No lo podía creer. Sigo pensando que es una pesadilla, me encantaría despertarme de esta pesadilla, porque si había alguien que amaba la vida, si había alguien cariñoso, si hay alguien que realmente quería estar acá es Mauro Menéndez”, destacó.

El GoFundMe es real

Afin de desmentir rumores y ofrecer contexto sobre la salud de su hijo, Mujica explicó además el origen de la cuenta de GoFundMe que apareció a su nombre, asegurando que la misma no fue creada por la familia directa, pero sí por allegados del joven.

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“Jamás la familia creó un GoFundMe, jamás. No porque esté mal, sino porque Samo y yo consideramos que no teníamos que hacer algo así. De pronto Rick Silver, un amigo de Mauro, lo llama a Samo y le dice: ‘Estamos creando un GoFundMe’. Nosotros le dijimos que no y él dijo: ‘Por favor, esto no es de nosotros, es de Mauro para ustedes’... No es un fraude, es real, pero es de parte de Rick Silver y de los amigos de Mauro”, manifestó.

La cubana reafirmó también su decisión de continuar con sus proyectos profesionales, resaltando que, si fuera por su primogénito, este le hubiera dicho que “deje el drama y a regresar al trabajo”.

“Mauro sabe que mi carrera es mi pasión, y regresar a Top Chef VIP va a ser hacerlo por él. Vivo de mi carrera y no la puedo detener porque no lo voy a hacer volver; él va a estar conmigo y va a estar orgulloso de mí. El siempre me decía: ‘Vuela, vuela, mami, dale a trabajar, que eso es lo que a ti te gusta’“, sostuvo.

En cuanto a las personas que le piden vivir su duelo, Mujica dedicó también unas palabras.

“Quedarme enganchada en un sufrimiento que no va a hacer que Mauro físicamente regrese no tiene sentido. Yo creo que hay que ser un poco más inteligentes en la vida y manejar la filosofía estoica: no podemos cambiar las cosas que nos pasan, pero sí podemos cambiar la actitud con la que las enfrentamos”, expresó. “Quedarme en mi casa llorando mirando el techo no es un buen ejemplo para mis hijos, mi madre no me lo permitiría y Mauro sabe lo que significa mi carrera”.