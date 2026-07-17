La conductora Aylín Mujica está pasando por un difícil momento tras la muerte de su hijo mayor llamado Mauro, la cubana se encontraba grabando “Top Chef VIP” en Colombia cuando recibió la noticia.

Mauro Menéndez era su primogénito, nació a mediados de la década de los 90 de su matrimonio con el músico cubano Osamu Menéndez.

Se desempeñaba en el medio artístico como DJ y productor musical.

Alejandro Gavira, su segundo hijo, nació de su relación con el productor mexicano Alejandro Gavira y a diferencia de su hermano mayor, ha preferido mantenerse con un perfil más bajo y alejado de las cámaras.

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Violeta Valenzuela es la hija menor de Aylín, nacida de su unión con el actor colombiano Gabriel Valenzuela; Violeta tiene un gran parecido físico con su madre.

Según información de la periodista Mandy Fridmann, en su medio Las Top News, un infarto sería la causa de la muerte de Mauro, quien vivía en Miami.

¿Quién es Aylín Mujica?

Aylín Mujica inició su formación artística en Cuba, donde desde los ocho años estudió danza folclórica, ballet clásico y artes dramáticas. En 1992 se mudó a México para buscar nuevas oportunidades y comenzó trabajando como modelo en comerciales y videos musicales. Su gran salto a la actuación llegó en 1995 con la telenovela “La dueña”, de Televisa, donde interpretó a Fabiola, un personaje que la consolidó como una de las villanas más recordadas y sensuales de la televisión mexicana.

A finales de los años 90 se incorporó a TV Azteca, donde protagonizó “Yacaranday” y participó en producciones como “Señora”, “Háblame de amor” y “Agua y aceite”. Paralelamente, destacó como conductora del programa “Tempranito”, para después expandir su carrera a Telemundo en Estados Unidos, sin alejarse de los proyectos en México.

En los últimos años regresó a la televisión abierta con la telenovela “Como tú no hay dos” (2020) y el reality “Soy famoso, ¡sácame de aquí!” (2022), además de desarrollar una activa carrera en el teatro. Su trayectoria fue reconocida con una estrella en el Paseo de las Luminarias de la Ciudad de México y recientemente confirmó su regreso a TelevisaUnivision con un nuevo proyecto sobre cocina.