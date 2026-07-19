La actriz y presentadora Aylin Mujica emitió sus primeras declaraciones oficiales tras la inesperada muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la artista expresó su angustia en un conmovedor mensaje, acompañado de un carrusel de fotos donde aparece el fenecido DJ y productor musical de 31 años, y manifestó el impacto que ha provocado la repentina partida en la familia.

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida”, expresó la cubana, en declaraciones escritas.

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Menéndez era el primogénito de la entonces presentadora de “La Mesa Caliente” y el músico cubano Osamu Menéndez.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de la muerte de Menéndez, ni los detalles referentes a las honras fúnebres, manteniéndose la situación bajo privacidad familiar.

17 Fotos Construía una carrera en la música electrónica internacional y compartió su última publicación en redes apenas 10 días antes de su muerte.

La conductora dedicó también unas palabras a la memoria del joven y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de la comunidad artística y sus seguidores tras difundirse la noticia.

“Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor, gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida mi Mau querido”, concluyó la actriz en su declaración de Instagram.

El deceso de Menéndez se dio a conocer ayer, viernes, en horas de la tarde. Según el diario El Universal, Mujica se enteró de la trágica noticia durante la grabación de la quinta temporada de “Top Chef VIP” (Telemundo) en Colombia.

Según información de la periodista Mandy Fridmann, en su medio Las Top News, un infarto sería la causa del deceso de Menéndez, quien vivía en Miami.

Pero en una publicación que realizó el espacio televisivo “Al Rojo Vivo” en Instagram, Mujica reapareció y expresó su agradecimiento por los mensajes de condolencia.

“Muchas gracias, familia. Solo puedo decir que estoy devastada”, escribió, sin dar más detalles.