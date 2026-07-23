Mientras Aylín Mujica llora la lamentable pérdida de su primogénito, Mauro Menéndez (también conocido como DJ Maahes), apareció una campaña de recaudación de fondos en la plataforma de GoFundMe para “apoyar a la familia”.

Rick Silver, creó la campaña para ayudar a los padre de su amigo Mauro, Aylín y Osamu Menéndez, con el compromiso económico para que se enfoquen en su duelo.

“Como DJ y productor, la mezcla única de baile indie, house y tech house de Mauro dejó una marca indeleble en la comunidad de baile electrónico. Más allá de su talento musical, Mauro era apreciado por su amabilidad, generosidad y el amor genuino que compartía con su familia, amigos y todos los que conocía. Su sonrisa contagia y su espíritu acogedor hicieron que la gente se sintiera vista e inspirada, y su legado vivirá en los corazones de todos los que lo conocieron”, se lee.

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Ante las dudas sobre la veracidad de la campaña de recaudación de fondos, la actriz cubana confirmó que los amigos de su hijo tomaron la iniciativa para ayudar con los gastos del traslado de sus restos y las honras fúnebres.

Hasta el momento, la meta de 22 mil dólares fue superada en cinco días. Actualmente se han recaudado más de 27 mil dólares.

Mauro Menéndez falleció a los 30 años la noche del jueves 16 de julio mientras se encontraba en Barbados. El deceso ocurrió a causa de un infarto derivado de un cuadro de neumonía.