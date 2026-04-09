Lo haces casi automático: eliges el país, reservas el hotel, planificas los lugares que quieres visitar y llenas la maleta con ropa “por si acaso”. Pero quizás olvidas algunos detalles que podrían arruinarte las vacaciones.

Lo peor es que, si los pasas por alto, convertirías tus días de ocio y descanso en una experiencia incómoda o, incluso, de alto riesgo.

¿Qué debes evitar y tomar con seriedad?

Viajar sin verificar si necesitas vacunas

Uno de los errores más comunes es asumir que basta con estar “saludable” para viajar.

La realidad es que los viajes internacionales aumentan las probabilidades de contraer o propagar enfermedades. Y, en algunos casos, hay requisitos sanitarios obligatorios.

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“Visite un centro de salud al viajero o consulte con su médico por lo menos cuatro semanas antes de su día de salida, ya que pudiera necesitar una vacuna o medicamentos profilácticos antes de llegar a su destino”, recomienda el Departamento de Salud.

Actualmente, la vacuna contra la fiebre amarilla es la única obligatoria para ciertos países de África, Sudamérica y Asia.

Sin embargo, dependiendo del destino, existen otras vacunas altamente recomendadas como hepatitis A y B, tétano, fiebre tifoidea, poliomielitis, encefalitis japonesa o rabia.

Desconocer si existen brotes

Cada rumbo tiene sus riesgos particulares. Por lo tanto, es importante buscar información actualizada sobre las enfermedades existentes o posibles brotes.

Por ejemplo, enfermedades como el sarampión (en Estados Unidos), la malaria (en el África subsahariana) o el cólera (en India) pueden estar presentes o en aumento en ciertas regiones. Un mismo país puede tener distintos niveles de riesgo.

“Las zonas rurales, por lo regular, presentan mayor exposición a riesgos, como picadas de mosquitos o mordeduras de animales que pueden transmitir alguna enfermedad”, según Salud.

Otro punto clave es la prevención: evita beber agua no embotellada, escoge bebidas sin hielo, consume alimentos bien cocidos y usa repelente de insectos.

No subestimes el calzado

Pocas situaciones pueden arruinarte tan rápido unas vacaciones como una ampolla, una torcedura o un dolor persistente en los pies.

“Lo importante es que el calzado se adapte al arco de tu pie. Lo que necesitamos es un soporte. Estamos enfocados en el cojín [que la suela sea cómoda], pero si no tiene estabilidad, te puedes lastimar”, destacó el podólogo Carlos Hernández Ortiz.

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Por eso, las personas con un arco más alto y rígido deben comprar zapatos que tengan talones más anchos. Mientras, aquellas con pie plano deben buscar que tengan menos talón y que la estabilidad se encuentre en el arco.

No es recomendable el uso de sandalias para destinos donde vayas a caminar mucho, ya que, al ser planas, no dan estabilidad. Pudieras terminar con las rodillas y los tobillos lastimados.

“Es recomendable que estrenes el calzado antes del viaje porque si no hará fricción, causará ampollas y eso te arruina las vacaciones”, indicó.

Sobre las medias, es preferible que sean de microfibra de poliéster, ya que absorben la humedad.

“Si son de algodón, tienden a dar ampollas”, aseguró el médico, quien tiene oficina en Río Hondo, Bayamón.

Por su parte, las personas diabéticas deben utilizar zapatos con suela de plastazote. Asimismo, tienen que verificar diariamente sus pies –por si han sufrido alguna lesión– y su calzado, para detectar que no tenga incrustado algún elemento que les lastime.

“Las ‘chanclas metedeo’ no son recomendables para diabéticos con neuropatías. Siempre zapatos cerrados, con velcro, para protegerlos”, advirtió.

Así que, antes de hacer la maleta, pon atención a estos tres puntos ya que, para unas buenas vacaciones, el destino es importante, pero disfrutarlas en óptimas condiciones es aún mejor.

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