Peñuelas invita a celebrar sus Fiestas de Pueblo 2025
La oferta musical contará con Grupo Manía, Moncho Rivera, Los Rufianes, Algareplena y la Orquesta La Mulenze, entre otros.
La Administración Municipal de Peñuelas y su alcalde, Josean González Febres, invitan al público a disfrutar de las Fiestas de Pueblo 2025. El evento se llevará a cabo del viernes 10 al domingo 12 de octubre en el Complejo Deportivo Luis Muñoz Marín.
Las Fiestas de Pueblo 2025 contarán con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones musicales, competencias culinarias y diversas actividades para todas las edades. La celebración busca resaltar la cultura, la música y el sentir comunitario que distingue al pueblo de Peñuelas.
El locutor Joey Hernández estará a cargo de la animación. La oferta musical tendrá numerosos exponentes de renombre entre los que se incluyen Grupo Junte del Sur, Moncho Rivera, Orquesta Abran Paso, Orquesta La Mulenze y Luigi Texidor.
Como parte de las fiestas, este será el primer año en que se celebrará el “Día del Salsero Peñolano” dedicado al cantante y percusionista Pichie Pérez, a quien se le rendirá homenaje por una trayectoria de más de cuatro décadas en el panorama musical.
Bajo la producción de Madera Events, la amplia cartelera incluirá a Grupo Manía, Los Rufianes, Algareplena, Chris Andrew y Yomo entre los tantos que deleitarán en tarima.
Promoviendo un ambiente seguro y familiar, este evento contará con kioscos y artesanos. Por primera vez, habrá diversión con machinas gratis.
“Estas fiestas son para todos. Queremos regalarle a nuestra gente un tiempo de alegría, unión y esparcimiento. Es un evento para compartir en familia, disfrutar del talento local e internacional y celebrar con orgullo la grandeza del pueblo peñolano”, expresó el alcalde Josean González Febres mediante comunicado de prensa.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Viernes, 10 de octubre
6:30 p.m. – 7:00 p.m. Grupo Emprende con Ritmo
7:15 p.m. – 8:45 p.m. Sin Filtro
9:15 p.m. – 10:15 p.m. Los Rufianes
10:40 p.m. – 11:10 p.m. Paradize
11:20 p.m. – 11:50 p.m. Chris Andrew
12:00 a.m. – 12:45 a.m. Yomo
Sábado, 11 de octubre
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Rancherísimo – Colacho Vega & Hernán La Voz
12:00 p.m. Botas de Gallo
12:00 p.m. Competencia “Mejor Bacalaíto con Pan”
1:00 p.m. Torneo de Dominó
3:00 p.m. – 4:30 p.m. Grupo Mambo Brothers
5:00 p.m. – 6:30 p.m. Orquesta MVP
7:00 p.m. – 8:00 p.m. Alex DJ & Puerto Rico Gana
8:30 p.m. – 9:30 p.m. MJ’ CR3w
10:00 p.m. – 11:00 p.m. Algaraplena
11:30 p.m. – 1:00 a.m. Grupo Manía
Domingo, 12 de octubre - Día del Salsero Peñolano Héctor “Pichie” Pérez
12:00 p.m. Pal Pueblo Food Fest
12:00 p.m. – 3:00 p.m. Torneo 3 pa’ 3
1:00 p.m. – 2:00 p.m. Magic Dreams
1:00 p.m. – 3:00 p.m. Competencia Pista de “Hotwheels” – Kids Zone
2:00 p.m. – 2:45 p.m. Mago Barry Barry
3:15 p.m. – 4:00 p.m. Grupo Junte del Sur
4:15 p.m. – 4:30 p.m. Emerald Star Dancers
5:00 p.m. – 6:30 p.m. Orquesta La Mulenze
7:00 p.m. – 8:30 p.m. Moncho Rivera
9:00 p.m. – 10:30 p.m. Orquesta Abran Paso – Samy “El Rolo” González, Pichie Pérez, Luigi Texidor
11:00 p.m. – 12:00 a.m. Rika Swing