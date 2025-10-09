La Administración Municipal de Peñuelas y su alcalde, Josean González Febres, invitan al público a disfrutar de las Fiestas de Pueblo 2025. El evento se llevará a cabo del viernes 10 al domingo 12 de octubre en el Complejo Deportivo Luis Muñoz Marín.

Las Fiestas de Pueblo 2025 contarán con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones musicales, competencias culinarias y diversas actividades para todas las edades. La celebración busca resaltar la cultura, la música y el sentir comunitario que distingue al pueblo de Peñuelas.

El locutor Joey Hernández estará a cargo de la animación. La oferta musical tendrá numerosos exponentes de renombre entre los que se incluyen Grupo Junte del Sur, Moncho Rivera, Orquesta Abran Paso, Orquesta La Mulenze y Luigi Texidor.

Como parte de las fiestas, este será el primer año en que se celebrará el “Día del Salsero Peñolano” dedicado al cantante y percusionista Pichie Pérez, a quien se le rendirá homenaje por una trayectoria de más de cuatro décadas en el panorama musical.

Bajo la producción de Madera Events, la amplia cartelera incluirá a Grupo Manía, Los Rufianes, Algareplena, Chris Andrew y Yomo entre los tantos que deleitarán en tarima.

Promoviendo un ambiente seguro y familiar, este evento contará con kioscos y artesanos. Por primera vez, habrá diversión con machinas gratis.

“Estas fiestas son para todos. Queremos regalarle a nuestra gente un tiempo de alegría, unión y esparcimiento. Es un evento para compartir en familia, disfrutar del talento local e internacional y celebrar con orgullo la grandeza del pueblo peñolano”, expresó el alcalde Josean González Febres mediante comunicado de prensa.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Viernes, 10 de octubre

6:30 p.m. – 7:00 p.m. Grupo Emprende con Ritmo

7:15 p.m. – 8:45 p.m. Sin Filtro

9:15 p.m. – 10:15 p.m. Los Rufianes

10:40 p.m. – 11:10 p.m. Paradize

11:20 p.m. – 11:50 p.m. Chris Andrew

12:00 a.m. – 12:45 a.m. Yomo

Sábado, 11 de octubre

11:00 a.m. – 1:00 p.m. Rancherísimo – Colacho Vega & Hernán La Voz

12:00 p.m. Botas de Gallo

12:00 p.m. Competencia “Mejor Bacalaíto con Pan”

1:00 p.m. Torneo de Dominó

3:00 p.m. – 4:30 p.m. Grupo Mambo Brothers

5:00 p.m. – 6:30 p.m. Orquesta MVP

7:00 p.m. – 8:00 p.m. Alex DJ & Puerto Rico Gana

8:30 p.m. – 9:30 p.m. MJ’ CR3w

10:00 p.m. – 11:00 p.m. Algaraplena

11:30 p.m. – 1:00 a.m. Grupo Manía

Domingo, 12 de octubre - Día del Salsero Peñolano Héctor “Pichie” Pérez

12:00 p.m. Pal Pueblo Food Fest

12:00 p.m. – 3:00 p.m. Torneo 3 pa’ 3

1:00 p.m. – 2:00 p.m. Magic Dreams

1:00 p.m. – 3:00 p.m. Competencia Pista de “Hotwheels” – Kids Zone

2:00 p.m. – 2:45 p.m. Mago Barry Barry

3:15 p.m. – 4:00 p.m. Grupo Junte del Sur

4:15 p.m. – 4:30 p.m. Emerald Star Dancers

5:00 p.m. – 6:30 p.m. Orquesta La Mulenze

7:00 p.m. – 8:30 p.m. Moncho Rivera

9:00 p.m. – 10:30 p.m. Orquesta Abran Paso – Samy “El Rolo” González, Pichie Pérez, Luigi Texidor

11:00 p.m. – 12:00 a.m. Rika Swing