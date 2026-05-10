Visitar destinos gastronómicos en Puerto Rico es una de las experiencias que más fascina al presentador Pepe Calderón, no solo para degustar las diversas delicias que ofrece el menú de cada parada, sino también por ser una aventura que combina el turismo interno. “Me encanta lo criollo, pero pruebo de todo”, reveló el talento de “En la mañana” en TeleOnce.

“Me gusta conocer pueblos diferentes, conocer culturas diferentes, tener la conversación con el mesero. Más que todo, conectar con la gente porque sin duda es chévere salirse de la burbuja, como uno dice, y conocer tantos lugares que tenemos en Puerto Rico, porque no solamente es la playa, no solamente es río… Es hermoso todo, pero a nivel gastronómico nosotros somos una joya, así que en ese sentido soy fanático de nuestra cocina”, agregó con entusiasmo Calderón, y compartió con Primera Hora cinco de sus lugares favoritos para disfrutar del sabor de sus platos.

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1. El Hamburger, San Juan

El restaurante ha prestado sus servicio casi ininterrumpidamente desde su apertura en 1962.

“Mi viejo siempre me llevaba desde pequeño. Me encanta, la nostalgia, lo sencillo. ¿Sabes cuando tú dices ‘no hace falta hacer mucho cambio en una receta para que sea exitosa ni inventar demasiado’? Esa es la definición de eso”.

2. Casa Vieja, Ciales

El famoso chinchorro se encuentra en la Carr. PR-149, Km. 26, en Ciales. ( XAVIER GARCIA )

“Todo es sabroso allí, el pastel al caldero, las empanadillas”, dijo sobre la pintoresca estructura que se levanta a una orilla de la PR-149, con vistas a las montañas.

3. Gallo Pinto, Guayama

El Gallo Pinto abre lunes, jueves y viernes de 5:00 a 9:00 p.m., y sábados de 12:00 a 9:00 p.m. y domingos de 12:00 a 8:00 p.m. ( Carlos Giusti/Staff )

“Me lo habían recomendado por mucho tiempo. Todo lo que probé, sabroso. Probé un filete de pescado empanado en bacalao, riquísimo. De los postres, un flan de parmesano, que nunca había probado, brutal. Cien por ciento recomendado”.

4. La Esquina, Guaynabo

“Lo amo. Es mi ‘spot’ mensual”, dijo sonriente. “Me gusta mucho el ‘Truffle Mac & Cheese’, el ‘rib eye’ con papas trufadas, o los tostones de peseta, o el arroz frito a caballo, cualquiera de esos. El ambiente también es muy bueno, sea en el área al aire libre o adentro, es bien relax. Puedo ir en traje de baño, como bien vestido”.

5. Vianda, Santurce

El restaurante ubica en la Ave. Ponce de León. ( Vanessa Serra Díaz )

“Fui recientemente. Riquísimo también. Un ambiente bien tranquilo, la coctelería buena, los platos creativos, fusiones de sabores que son demasiado brutales. Los recomiendo porque es elevar un poquito ese sentido de gastronomía”.