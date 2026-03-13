El emprendimiento la creatividad local ocuparán una vez más la Plaza Santiago R. Palmer con la celebración de la edición de marzo de Caguas Market, una iniciativa que aspira a consolidarse como punto de encuentro para apoyar y descubrir lo hecho por manos puertorriqueñas.

El evento se realizará el próximo sábado, 28 de marzo, de 9:00am a 3:00pm, y reunirá a más de 50 marcas y proyectos locales, entre agricultores, artistas y microempresarios que presentarán una amplia variedad de productos y propuestas al público desde la Ciudad Criolla.

A lo largo de la jornada, los visitantes podrán recorrer distintos espacios donde encontrarán desde productos agrícolas frescos y plantas, hasta gastronomía artesanal, artículos naturales, cervezas artesanales, dulces, regalos y creaciones hechas a mano. El evento busca promover el consumo local y brindar una plataforma para que pequeños negocios den a conocer sus iniciativas y conecten directamente con la comunidad.

Los últimos sábados de cada mes, Caguas Market continúa fortaleciendo su misión de destacar el talento, la dedicación y la innovación de emprendedores de distintas partes de la Isla, al tiempo que transforma la plaza pública en un espacio dinámico de intercambio cultural y comercial.

El evento es libre de costo para el público, y los visitantes podrán aprovechar que el estacionamiento en parquímetros es gratuito durante los fines de semana, lo que facilita el acceso al casco urbano de Caguas.