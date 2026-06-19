Listo para volver a lo elemental, reconectar con su gente y cantar.

Eso es lo que el cantautor Sie7e quiere llevar con su espectáculo “Íntimo: Una noche acústica”, que tendrá lugar el próximo sábado, 20 de junio a las 7:00 de la noche en PuntoFijo.

Tras casi tres años de lanzar su séptimo disco, “Origami”, donde reflejó su forma de procesar el amor tras vivir la ruptura de una relación que duró más de dos décadas y la transformación sonora que procedió a ese momento de su vida, el cantautor compartió su anhelo de volver a pisar un escenario que le permita compartir instancias nunca antes contadas de cómo nacieron éxitos como “Tengo tu love”, “Ya no tengo tu love”, “Pa’lante” y hasta “Café con canela”, pero también un rincón para despojarse y manifestarse a su mayor esplendor.

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Por consiguiente, el artista afirmó que el café teatro del Centro de Bellas Artes de Santurce se convirtió en el punto idóneo para cumplir ese deseo.

“No vengo con mucho andamiaje, con mucha armadura, ni siquiera con The Islanauts, que es mi banda favorita, ni siquiera con ellos vengo porque la intención es mostrarle, desde la vulnerabilidad, cómo nacieron estas canciones, qué pasaba en mi vida en estos momentos, revelar esos detalles mientras demuestro la canción de la manera más pura, solo y con mi guitarra”, destacó el compositor en entrevista con Primera Hora.

David Rodríguez Labault, nombre de pila del artista, también expresó que luego de 22 años de pisar diversos escenarios alrededor del mundo y colaborar con diversas figuras del entretenimiento, la intención de llevar esta puesta en escena es crear comunidad tras tomarse una breve pausa de la música.

“Me hacía falta conectar, cada vez que me encontraba con la gente en la calle me lo pedían, en las redes sociales también. Pero a diferencia de otros colegas, a mí me vino bien darme un descanso, un momento de pensar en todo. Pero viendo esto como un regreso de una pequeña vacación que me di, lo que quería era hacer una escalera y estoy empezando por la presentación más cercana posible, más accesible al público”, resaltó.

Sie7e también aprovechará la noche para interpretar algunas canciones que no triunfaron tanto en las listas de popularidad, pero que todavía celebra poderlas sacar al público, por lo que la velada se prestará para inyectar vida nueva a su faena musical a través de la improvisación.

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“Las canciones que vas a escuchar esa noche serán la única ocasión que las escucharás así. Porque si me piden hacer el mismo show otra vez no va a salir igual”, resaltó el intérprete.

Pero dejó claro que la noche no será solamente un viaje por la nostalgia, pues también servirá para presentar material nuevo como su nueva canción “Quilombo”, un reggae veraniego que trabajó junto a la banda puertorriqueña Milos.

SIe7e también aprovechará la noche para interpretar en vivo su nuevo tema "Quilombo", la más reciente colaboración con la banda Milos. ( Suministrada )

“Ellos llegaron a abrir un show que yo hice en la cervecería Fok en Caguas hace dos años”, compartió el artista, asegurando que mantiene una relación con el colectivo desde que los vio por primera vez en una competencia musical en el año 2006.

“Cuando ellos terminaron de presentarse pillé a los muchachos en el párking y les dije que no se quitaran, y no me acordaba de eso, porque se lo he dicho a mucha gente”, apuntaló. “Pero a ellos les tocó mucho y 20 años después grabamos una canción juntos y ellos me admitieron que no se quitaron por lo que les dije en ese momento, y yo dije: ‘¡qué bueno que salió todo bien!’”, manifestó.

Sie7e, además, aseguró que pronto vendrá con una colección nueva de canciones inéditas y que si la fanaticada echa de menos su sonido se podrán deleitar pronto con este futuro proyecto.

“Yo abordo este momento con una serenidad casi pasmosa, porque me estoy disfrutando este proceso mucho más y estoy tan agradecido. Son más de 20 años en este juego y mucha gente les llega la fecha de expiración mucho antes. Y el que yo tenga la oportunidad de seguir haciendo esto es maravilloso. Estoy viviendo esto con agradecimiento y serenidad”, sostuvo.

“Íntimo: Una noche acústica”, que contará también con la participación especial de la cantautora Karina Vélez, arranca a las 7:00 pm. Boletos disponibles por PieTix.