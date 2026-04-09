En un ambiente cargado de alegría, magia e ilusión, el Municipio de Carolina celebrará este 11 de abril el tradicional Día del Niño en los jardines del Museo del Niño de Carolina. El evento familiar incluirá actividades especiales diseñadas para promover “una mejor calidad de vida en la niñez y ofreciendo una experiencia inolvidable para los ‘Pequeños Gigantes’ tanto de Carolina, como de otros pueblos que dijeron presente”, destaca el comunicado de prensa.

Durante la jornada, que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., los niños podrán disfrutar de una amplia variedad de espectáculos y actividades, incluyendo la participación del ilusionista Jorge Noda, el Circo Caravana, el Payaso Hommy. También, de presentaciones musicales con personajes infantiles como Plim Plim y sus Amigos, el show de Spidey Amazing Friends, Moana & Maui Adventure y la Princesa Cinderella, entre otras presentaciones que se ofrecerán desde el anfiteatro del Museo y sus jardines.

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Durante el encuentro, “se brindarán espacios educativos donde los niños y adultos podrán beneficiarse de clínicas de salud, la orientación de servicios municipales que benefician a la niñez y el ya esperado Mercado Guayabas, con una variedad de productos y hortalizas locales que van de la finca a la mesa”, detalla la nota de prensa. También se permitirá la entrada libre de costo al museo a menores de 14 años.

El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, expresó: “En Carolina creemos firmemente que el desarrollo saludable de nuestra niñez comienza con entornos seguros, con oportunidades de acceso a servicios integrados y con experiencias que fortalezcan tanto su bienestar físico como emocional. El Museo del Niño es uno de los proyectos más emblemáticos de nuestra ciudad, precisamente porque les da a los niños una forma divertida de aprender, de identificar sus fortalezas y preferencias profesionales al mismo tiempo que disfrutan de este espacio tan divertido para ellos. Este próximo sábado, 11 de abril, no solo celebraremos a nuestros niños, aquí estaremos protegiendo su futuro con responsabilidad y compromiso”.

Como parte de la celebración, se llevará a cabo la Feria del Libro 2026, dedicada a resaltar el talento literario y fomentar el amor por la lectura desde temprana edad, con la participación de varias casas editoras de literatura infantil. En esta edición, se le rendirá homenaje a las destacadas autoras puertorriqueñas, Dra. Miriam Mercado Maldonado y Yolanda Arroyo Pizarro, quienes también participarán en narraciones de cuentos durante el evento, enriqueciendo la experiencia educativa y cultural de los asistentes.

Por otro lado, el alcalde entregará un donativo de $39,000 a las clases graduandas de nueve escuelas del municipio, como apoyo a sus actividades de culminación académica y su compromiso con la juventud carolinense.

“El Día del Niño representa una oportunidad para llevar alegría, valores y experiencias significativas a la niñez, pues son estos momentos los que realmente perduran en la memoria de nuestros niños”, añadió Aponte.