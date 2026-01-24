Naranjito. Los naranjiteños siguen “subiendo y bajando”, pues celebran este fin de semana la primera edición de las “Fiestas de la Calle SANSE-Naranjito”.

“(Ha sido) un éxito, gracias a Dios”, aseguró Natalia Figueroa Narváez, quien organizó la festividad con el fin de atraer más comercio a su pueblo natal y, también, celebrar una ñapa del jolgorio navideño.

En la calle Georgetti del casco urbano, justo frente a su negocio Local Artesanal, se clausuró un carril para que varios comerciantes locales vendan ropa, plantas, frituras, carritos “Hot Wheels” y fresas con chocolate, entre otros artículos.

El evento, que comenzó el jueves, continuará hasta las 11:00 p.m. y culminará mañana, domingo, de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

“He jalado a todo el mundo para esta zona”, dijo la empresaria al resaltar su intención de incrementar el movimiento económico local.

Mientras tanto, en la Plaza de la Juventud, unos 16 artesanos han puesto a la venta sus creaciones, desde artículos tejidos hasta pantallas y tallados en madera de la monoestrellada.

El evento se extiende al local de Figueroa Narváez, donde se ofrecieron talleres de macramé.

La oferta artística también ha encantado con los bailes de bomba de alumnos de Mosaico Academy of Arts.

“Ha llegado gente de otros municipios. Hoy esperamos a muchas más personas, pero más de 200 personas han llegado a las Fiestas)”, indicó.

Luego, habrá talleres de plena y la presentación de artistas musicales durante el día.

El éxito ha sido palpable, aseguró Figueroa Narváez. Apenas está en el tercer día de las festividades cuando ya está planificando para la segunda edición de las SANSE-Naranjito 2027.

“Estoy bien entusiasmada. Siempre estoy dispuesta a escuchar y, de verdad, se me han acercado muchas personas (diciéndome) ‘mira, para el año que viene cuentas con mi apoyo’…No hemos terminado esta actividad y ya estamos planificando la segunda”, adelantó.