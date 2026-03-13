El Distrito T-Mobile volverá a ser espacio para celebrar el orgullo patrio al transmitir este sábado el partido de Puerto Rico vs. Italia en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, desde las 2:00 de la tarde.

Fanáticos se podrán dar la vuelta por el Popular Plaza para ver el esperado encuentro del “Team Rubio” con el cuerpo técnico europeo dirigido por el exreceptor puertorriqueño Jorge Posada desde el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

Como antesala al partido, la actividad, completamente gratuita y abierta al público, iniciará con la transmisión de “El Clásico del Clásico“, documental de la casa Wanabí Puerto Rico que cuenta con la producción ejecutiva del campeón de la Serie Mundial, Kike Hernández, y el All-Star de las Grandes Ligas, Edwin “Sugar” Díaz.

Luego del documental, la transmisión continuará con la presentación del video musical del artista Rafa Pabón titulado “La Pelota Va”.