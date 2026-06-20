La reconocida marca de pastelería fina DUNDA inauguró hoy su nuevo espacio en el casco urbano de Bayamón, en una jornada marcada por una extraordinaria respuesta del público, que incluyó una extensa fila de clientes que aguardaron pacientemente la ceremonia de apertura para disfrutar de las creaciones artesanales que han convertido a la marca en una de las propuestas gastronómicas más apreciadas del país.

La celebración reunió a amantes de la gastronomía, colaboradores, amigos de la marca y miembros de la comunidad de Bayamón y pueblos limítrofes en un ambiente que fusionó la repostería fina, la cultura y el emprendimiento local. Desde antes de la inauguración, decenas de personas se congregaron frente al establecimiento.

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La programación especial incluyó bohemia acústica a cargo de Ellis Omar, Patillaz y Coco Barés, así como la participación del “Grupo La Mío y su Piquete” con su propuesta de neoplena. La experiencia musical se complementó con una selección de vinilos presentada por Héctor Te Quiero.

Como parte de la oferta gastronómica de apertura, participaron reconocidas propuestas locales como Pizzería 188, Crudo y Carbón, Tacos Victoria y Café French Press Atelier, además de una barra de coctelería a cargo de Celso Meléndez.

La apertura marca una nueva etapa de crecimiento para DUNDA, que llega acompañada de un sólido proceso de ‘rebranding’ y una renovada experiencia de marca. El nuevo local, de aproximadamente 1,500 pies cuadrados, fue concebido como un espacio acogedor, funcional y alineado con la evolución creativa del negocio.

“Ver a tantas personas esperando para acompañarnos en este día tan especial fue profundamente emocionante. Esta respuesta confirma que hemos logrado construir una comunidad que valora la calidad, la creatividad y las experiencias que creamos con tanto cariño”, expresó Andrea Ayala Negrón, fundadora y chef pastelera de DUNDA.

DUNDA continuará fortaleciendo sus distintas líneas de negocio, incluyendo su oferta B2B para restaurantes y cafés, así como servicios para bodas, celebraciones y eventos especiales. La marca también mantendrá su experiencia de pedidos especiales y continuará desarrollando colaboraciones con productos y marcas locales.

Su horario de operaciones es de jueves a sábado, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. El local cuenta con múltiples alternativas de estacionamiento cercanas, incluyendo facilidades municipales y acceso mediante el Tren Urbano.