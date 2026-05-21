Nota el editor: Esta historia forma parte de la serie Coge Calle por la Isla donde te presentamos los lugares turísticos en Puerto Rico que pocos conocen y que valen la pena ponerlos en calendario para visitarlos en algún momento.

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San Sebastián. Agua pura y cristaliza / cae en forma de cascada / adornando en su bajada / a tu preciosa colina.

¿Qué cuerpo de agua es esta, que inspiró la pluma de Juan Roure, Jr., para describirlo como majestuoso lugar? Dice que, no tan solo él, sino “poetas y trovadores han contado las hazañas” de cómo crecen las bañas de este lugar.

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Es el Salto Collazo, en San Sebastián, cuyas aguas caen sobre una pequeña poza y obligan a quienes se dirigen al pueblo a detenerse y zambullirse en la charca que nace del río Culebrinas.

La hermosa cascada invita a los visitantes a zambullirse en sus aguas. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Encallada en la faja caliza interior y la parte oeste de la Cordillera Central, la fuerza de la cascada, de unos 36 pies de altura, varía. Hay días que su ferocidad ensordece y otros días su cantar es más tenue. Las aguas bañan una pared de piedras calizas, algunas cubiertas en musgo.

El Salto Collazo es, quizás, uno de los de más fácil acceso. Ubicado entre los barrios Eneas y Piedras Blancas, es visible desde el puente de la carretera PR-111, que luce un mural que lo anuncia con vibrantes colores.

Si encuentra un lugar adyacente a la carretera para estacionar el vehículo, el visitante andará por una vereda a la izquierda de la estructura.

Cauteloso con el fango, hojas y raíces, pasará las piedras para disfrutar de las aguas.

Al otro lado del puente, hay otro salto. Sin embargo, la pendiente es abrupta y la caída es de una altura peligrosa, por lo que no se recomienda disfrutar de él.

Date la vuelta

El tramo desde el área metropolitana es, también, un viaje sencillo. Los viajeros deberían conducir por la Autopista José De Diego, o el Expreso PR-22, y tomar la salida PR-129 hasta llegar a la PR-111. Si se desplaza desde el sur, la carretera PR-10 llevará al conductor a conectar con la PR-111.

De todos modos, las aplicaciones de ubicación geológica, como Google Maps, le ofrecen al viajero varias opciones para llegar a la pequeña cascada.

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Protégelo

La belleza natural solo sobrevive si quienes disfrutan de ella se aseguran de su longevidad. El depósito de botellas plásticas, basura y latas de cerveza, que fueron abandonadas por algunos visitantes, es lo que impide la conservación de nuestra Isla.

Por ende, sé responsable y recoge los desperdicios para no contaminar el área con basura. Si ingiere algún alimento o lleva pertenencias personales, dispóngalos en recipientes adecuados y no en el suelo.

Así, las palabras de Roure resonarán para la posteridad: Tu esbelta forma domina / de todos la inspiración / y causas admiración / en torrentes aguaceros / transeúntes y viajeros / te rinden veneración.