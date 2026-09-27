El evento “Paranormal Nights: Evil Farm” regresa este año con “una escalofriante experiencia” que presentará una misteriosa granja que se transformará “en el escenario de aterradoras apariciones, criaturas siniestras y encuentros inesperados”, detalla el comunicado de prensa.

Hasta el domingo 1 de noviembre, el público podrá adentrarse en un ambiente entretenidamente oscuro y perturbador. La atracción operará de jueves a domingo en la carretera PR-2, al lado de Don Frappé, en Añasco.

“Paranormal Nights: Evil Farm” presentará un recorrido mucho más amplio, con nuevas atracciones, personajes y áreas de entretenimiento. La experiencia dentro de la casa embrujada tendrá una duración aproximada de 30 minutos, ofreciendo al público más tiempo de suspenso, adrenalina y diversión, asevera la nota de prensa.

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El recorrido estará cargado de efectos visuales, escenarios impactantes y sorpresas. Espantapájaros, criaturas de la oscuridad y figuras inspiradas en las historias clásicas del género formarán parte de esta experiencia especial de la temporada de Halloween.

La producción invita a los amantes del terror y la adrenalina a reunir a sus amistades y descubrir si tienen el valor necesario para entrar a “Evil Farm” y completar todo el recorrido.

Para más información, el público puede comunicarse al 787-464-2364.