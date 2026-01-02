La Feria The Park se encuentra en sus últimos días en Puerto Rico, pero antes de decir adiós, el parque de diversiones contará con las presentaciones especiales de los creadores de contenido Jlexis y Michael Flores, quien fueron de los participantes más destacados de la segunda temporada del reality “La Casa de Alofoke”.

Jaryel Román, nombre de pila de JLexis, se destaca como compositor y cantante, con más de 4.7 millones seguidores en TikTok, y más de 6.7 millones de plataformas de música, es reconocido por sus sencillos “”Envueltos”, “Me Toco Verte Brillar”, “Voy a Toa”, “Astronauta”, “5 Letras”, “Increíble”, “La Nota”, entre otros.

El boricua se unirá con su compatriota en el penúltimo día del parque de diversiones en Hato Rey, que contará con invitados especiales como Tutu, JEYYFF, J Abdiel, Debians, Chanell, Bassyy y Torres.

La Feria The Park abrirá sus puertas el lunes 5 de enero a las 6 de la tarde, las ofertas de entradas, que incluyen todas máchinas, pueden adquirirlas en la boletería de La Feria o a través de fammaevents.com. Este lunes la entrada estará limitada.

La Feria The Park se despedirá de Puerto Rico el 6 de enero, Día de Reyes desde las 3 de la tarde.