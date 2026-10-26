La adrenalina, la velocidad y la emoción de Monster Jam regresan al Coliseo de Puerto Rico del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en una edición para celebrar el 25 aniversario de El Toro Loco, uno de los vehículos más emblemáticos y queridos por los fanáticos de este espectáculo de deportes de motor. La programación, que contará con cinco funciones, suma una novedad: por primera vez, la noche de estreno incluirá un Pit Party.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de un espectáculo lleno de acción en el que conductores de clase mundial pondrán a prueba su destreza al volante de camiones de aproximadamente 12,000 libras, en competencias de velocidad, habilidad y estilo que mantienen a las familias al borde de sus asientos, asevera el comunicado de prensa.

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Cada función ofrece momentos inesperados, maniobras impresionantes y una experiencia de entretenimiento en vivo diseñada para disfrutar entre amigos y familiares. Los camiones que deleitarán a la audiencia en esta edición serán: El Toro Loco, Grave Digger, Megalodon, Sparkle Smash, Zombie, Pirates Curse, Dragon y ThunderROARus.

Uno de los favoritos

La celebración del 25 aniversario de El Toro Loco añade un motivo especial a esta edición de Monster Jam en Puerto Rico. Con su distintiva apariencia y personalidad, el camión se ha convertido en uno de los favoritos de los seguidores de la marca, y su aniversario será parte central de una experiencia que reúne a fanáticos de distintas generaciones alrededor de la potencia, la destreza y la emoción de estos extraordinarios vehículos.

“Monster Jam es especial porque cada año, incluso cada función, es distinta. ¡Nunca sabemos lo que va a pasar! En esta ocasión se suman, además, la celebración del 25 aniversario de El Toro Loco, que es un favorito del público y la oportunidad de ver de cerca los camiones y saludar a los chóferes con un Pit Party adicional el viernes a las 5:00 p.m. Esperamos que las familias puertorriqueñas y los amantes de la adrenalina vengan a disfrutar con nosotros”, expresó mediante declaraciones escritas Eliezer Rodríguez, de Ely Radical Productions, a cargo de la producción local del evento.

La primera función será el viernes 30 de octubre a las 8:00 p.m. con el Pit Party a las 5:00 p.m. El sábado 31 de octubre habrá dos funciones, a la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m.. Y el domingo 1 de noviembre, serán a la 1:00 p.m. y a las 6:00 p.m. Tanto el sábado como el domingo habrá Pit Party a las 11:00 a.m.

Los boletos para Monster Jam están disponibles a través de Ticketera. Para conocer más detalles y recibir actualizaciones, el público puede seguir las redes sociales oficiales de Monster Jam.