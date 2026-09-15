El Municipio Autónomo de Caguas, a través de su Departamento de Desarrollo Cultural, informó hoy, martes, que la celebración del Día Nacional del Cuatro Puerto Rico se reanudó para el próximo domingo, 28 de septiembre, a partir de las 12:00 del mediodía en la Plaza Santiago R. Palmer.

La directora del Departamento de Desarrollo Cultural, Carmen Muñoz Hernández, agradeció la comprensión del público, artistas, artesanos y participantes por la paciencia tras suspender la actividad cultural por inclemencias del tiempo, al tiempo que reiteró la importancia de este evento dedicado a exaltar uno de los símbolos más representativos de la cultura puertorriqueña.

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“Lamentablemente, las condiciones del tiempo no permitieron llevar a cabo la actividad en la fecha originalmente programada. Sin embargo, nuestro compromiso con la promoción y preservación de nuestras tradiciones permanece intacto. Invitamos nuevamente a toda la ciudadanía a acompañarnos el próximo 28 de septiembre para celebrar juntos la riqueza musical y cultural que representa el cuatro puertorriqueño”, expresó Muñoz Hernández, en declaraciones escritas.

La actividad forma parte de la conmemoración de la Ley 50 del 11 de abril de 2002, que declara el 17 de noviembre como el Día Nacional del Cuatro Puertorriqueño. Como en años anteriores, el evento reunirá a destacados intérpretes, artesanos, trovadores y amantes de la música típica en una jornada familiar dedicada a resaltar la importancia histórica y cultural de este instrumento nacional.

La edición de este año estará dedicada a dos distinguidas figuras de la música y la lutería puertorriqueña: el cuatrista Ricky Torres, de Comerío, y el lutier artesano Agustín Acevedo, de Jayuya, en reconocimiento a sus valiosas aportaciones a la preservación y desarrollo de la música típica puertorriqueña.

Como parte de la programación se celebrará el tradicional Magno Concurso de Cuatristas, abierto a residentes de Puerto Rico en las categorías de 11 a 14 años, 15 a 25 años y 45 años o más. Las inscripciones se realizarán el mismo día del evento, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., y estarán limitadas a los primeros 25 participantes.

Además, el público podrá disfrutar de la participación de la Orquesta Jíbara Dr. Francisco López Cruz, Los Cantores de Puerto Rico, el Taller Típico Criollo, un duelo de trovadores entre Víctor Manuel Reyes y Edgardo Delgado, exhibiciones educativas, el Mercado Artesanal Criollo, así como una variada oferta de gastronomía típica puertorriqueña.

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“El cuatro puertorriqueño es un elemento esencial de nuestra identidad cultural y una expresión viva de nuestra historia. Esta celebración representa una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan y valoren nuestras raíces, mientras fortalecemos el orgullo de ser puertorriqueños”, concluyó la directora.

El Municipio Autónomo de Caguas reitera su invitación a residentes y visitantes para que se den cita el domingo, 28 de septiembre, y disfruten de esta gran fiesta cultural dedicada al instrumento nacional de Puerto Rico.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con el Departamento de Desarrollo Cultural al 787-653-8833, extensiones 1800 y 1842.