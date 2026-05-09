Varios municipios se activan este sábado para honrar el esfuerzo y valor de las mujeres de familia de cara al Día de las Madres con actividades que buscan agradecer sus aportes a las comunidades y ayudarlas a despejar la mente del día a día.

Uno de esos municipios es Hatillo, quien realizará su “Homenaje a las Madres” en la Cancha Bajo Techo José “Tonicito” Cordero, del barrio Carrizales, desde las 7:00 de la noche, que contará con varias actividades.

En un comunicado de prensa, el ayuntamiento indicó que el evento contará con un espacio de relajación, entretenimiento y de compartir con familiares y amigos. La actividad también contará con la participación artística de El Trompeta y Sus Mariachis, así como del Trío Remembranza.

PUBLICIDAD

El alcalde Carlos Román Román indicó en declaraciones escritas que el homenaje tendrá también “sorteos, excelente música y un ambiente lleno de alegría y agradecimiento”.

“Las madres de nuestro pueblo se caracterizan por su humildad y nobleza mientras proporcionan beneficios invaluables para todos. Una madre es el mejor ejemplo de entrega y de amor incondicional. Una vez más gracias por todo lo que hacen”, señaló el ejecutivo municipal.

Otro pueblo que celebrará a las madres es Yauco, con su homenaje que tendrá hoy en el Teatro Ideal, a las 7:00 de la noche.

El municipio indicó que este evento, respaldado por el alcalde Ángel “Luigi” Torres Ortiz y la primera dama, Arline Roig Sepúlveda, reconocerá la invaluable aportación, dedicación y el legado de once madres yaucanas.

“Las madres representan el corazón de nuestras familias y el motor de nuestras comunidades. En Yauco nos sentimos profundamente orgullosos de continuar esta hermosa tradición y de reconocer a mujeres que han dedicado su vida al amor, al sacrificio y al bienestar de los suyos”, expresó el ejecutivo municipal, en declaraciones escritas.

La actividad, libre de costo para el público, reviste un significado histórico para el pueblo de Yauco, ya que fue precisamente en este municipio donde en 1915 se celebró por primera vez el Día de las Madres en Puerto Rico.

Roig Sepúlveda, por su parte, destacó que “cada una de estas madres representa historias de esfuerzo, valentía y entrega. Este homenaje es una muestra de gratitud y admiración hacia todas las madres yaucanas que día tras día dejan una huella positiva en nuestra sociedad”.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia serán reconocidas las siguientes madres de la “Ciudad Cafetal”:

1. Grimilda Caraballo Cedeño (Bo. Sierra)

2. María C. Ruiz Medina (Palomas)

3. Awilda Vega Murphy (Urb. Estancias de Yidomar)

4. Gloriver Pérez (Urb. Costa Sur)

5. Josefa Álvarez Negrón (Bo. Rancheras)

6. Carmen Figueroa Sánchez ( Barriada Arturo Lluberas)

7. Lucrecia González Aponte (Urb. Alturas de Yauco)

8. María del Carmen Quiñones Santiago ( Barriada Arturo Lluberas)

9. Liziel Ivette Quiñones Báez (Urb. Vistas del Palmar)

10. Rody Méndez Román (Urb. Costa Sur)

11. Annie Rodríguez Feliciano (Bo. Río Prieto)