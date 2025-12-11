El Municipio Autónomo de Ponce y su alcaldesa, Marlese A. Sifre Rodríguez, invitan a toda la ciudadanía a disfrutar de las “Fiestas de Pueblo 2025”, que se celebrarán del 11 al 14 de diciembre en el icónico complejo turístico La Guancha.

El evento, producido por Madera Events, promete cuatro días de celebración cultural con grandes artistas, gastronomía puertorriqueña, artesanías, machinas y espacios familiares diseñados para resaltar la tradición y el espíritu ponceño.

Las “Fiestas de Pueblo 2025” destacan por su energía vibrante y su enfoque en la cultura boricua. Con quioscos, artesanos, comida típica y un programa musical de primera, el evento reafirma el compromiso del municipio con el fortalecimiento de la economía local y el turismo cultural.

“Las ‘Fiestas de Pueblo’ son una tradición que une a nuestra gente y fortalece nuestra identidad cultural. Este año regresamos a La Guancha para celebrar en grande, apoyar a nuestros comerciantes locales y brindar a residentes y visitantes una experiencia de alto nivel con artistas de renombre. Invitamos a todo Puerto Rico a ser parte de esta celebración en la Ciudad Señorial”, expresó la alcaldesa, Marlese A. Sifre Rodríguez.

Para más detalles sobre el evento, puede comunicarse al 787-232-9494.

Calendario artístico

Jueves, 11 de diciembre

La Banda Algarete

Aniel Rosario & Su King Show

Farruko

Viernes, 12 de diciembre

Grupo Manía

Olga Tañón

Tony Vega

Sábado, 13 de diciembre

Grupo Esencia

Pedro Capó

Tito El Bambino

Domingo, 14 de diciembre–desde las 2:00 p.m.

Alex DJ & Puerto Rico Gana

Joguey Hernández con Puerto Rico es Salsa

La Sonora Ponceña

Rey Ruiz

Los Hermanos Rosario