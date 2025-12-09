El galardonado exponente urbano Ozuna y el intérprete colombiano Beéle celebran el lanzamiento de “Stendhal”, su primer álbum colaborativo. Se trata de un proyecto de 14 canciones con un viaje sonoro que integra ritmos afrobeats, afrocaribeños y otras influencias de “world music”.

El álbum, disponible en todas las plataformas digitales, está “acompañado de una producción de alto nivel y una narrativa cargada de sensorialidad y emoción”, describe el comunicado de prensa, que establece que el proyecto “consolida su conexión artística y marca una nueva etapa creativa para ambos”.

El concepto del álbum se inspira “en el denominado Síndrome de Stendhal, donde el arte impacta profundamente los sentidos y la percepción”, agrega el escrito.Durante el proceso creativo, Ozuna y Beéle incorporaron toques inspirados en grandes éxitos de la música popular latina, “integrándolos de manera fresca y orgánica dentro del universo sonoro del álbum”.

Entre estas influencias destacan: “Ale”, que incluye elementos inspirados en el emblemático merengue “Carnaval (Baile en la Calle)” de Fernando Villalona. También, “Enemigos”, junto a Ovy on the Drums, que reinterpreta elementos del icónico éxito de bachata “Los Infieles” de Aventura. El movido “Te Culié” integra un toque inspirado en el fenómeno global “Aserejé” de Las Ketchup, “aportando un matiz lúdico y culturalmente reconocible”. El tema “Antes de Irme” presenta un toque melódico inspirado en el clásico infantil-pop “Ilarié” de Xuxa.

Sobre la experiencia de trabajar juntos, Ozuna expresó: “Este proyecto nació de una conexión real en el estudio. Con Beéle fue fácil construir algo diferente, jugando con sonidos, raíces y emociones. STENDHAL es un viaje que hicimos juntos para regalarle a la gente música que se siente”.Por su parte,

Beéle manifestó: “Trabajar con Ozuna fue una experiencia natural y creativa. Cada tema salió desde la vibra del momento, mezclando nuestras influencias y lo que queríamos expresar. Queremos que todos sientan la energía y el corazón que pusimos en este álbum”.

Grabado principalmente entre febrero y abril de 2025, el elenco creativo de “Stendhal” reúne a productores como Flambo, Ovy On The Drums, Legazzy, Yazid, Dynell, Golden, Daramola, Hake y Ríos.

En la composición, además de Ozuna y Beéle, se destacan nombres como Diego León Vélez, Edwin José Collazos de la Hoz, Andrés Jael Correa Ríos, Zaider, Daniel Guerrero Ramos, Yazid Rivera López, Joan M. Ubinas, entre otros.

La ingeniería del proyecto estuvo a cargo de Roberto “Mr. Earcandy” Vázquez, Mosty, Ricardo Sangiao y el galardonado ingeniero internacional Jordan “DJ Swivel” Young.