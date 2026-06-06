El Colectivo Orgullo Arcoíris (COA) y la comunidad LGBTIQ+ se preparan para celebrar la 36.ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de San Juan, mejor conocida como PRIDE FEST 2026, bajo el lema “Dignidad, Memoria y Lucha: nuestra historia continúa”.

La actividad se llevará a cabo mañana, domingo, 7 de junio, comenzando a las 11:00 a.m. desde el Parque del Indio, en Condado, y culminará con un festival artístico en el Parque del Tercer Milenio, en la ciudad capital.

Este evento cobra una relevancia particular en el contexto actual, ante políticas públicas impulsadas por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que, según denuncian diversos sectores, amenazan derechos fundamentales y el bienestar de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales, cuier, entre otros.

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La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ constituye uno de los eventos más emblemáticos de Puerto Rico en la defensa de la igualdad, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Durante más de tres décadas, dicha actividad ha servido como espacio de encuentro, visibilidad, resistencia y celebración para miles de personas.

Decenas de organizaciones comunitarias, entidades aliadas y corporaciones partirán desde el Parque del Indio, recorriendo la Avenida Ashford a través de la tradicional Ruta Arcoíris hasta llegar al Parque del Tercer Milenio, en el Escambrón. Allí continuará la jornada con mensajes, expresiones artísticas y presentaciones musicales.

En un comunicado de prensa, el comité organizador hizo un llamado amplio para invitar “a todas las personas que creen en la dignidad humana, la justicia y la igualdad a marchar junto a nosotros, nosotras y nosotres".

“Cada paso que damos reafirma nuestro compromiso con una sociedad donde todas las identidades puedan vivir con libertad, respeto y orgullo”, resaltó el organismo.

Las organizaciones convocantes destacaron que la respuesta de la comunidad ante los retos actuales ha sido la organización y la solidaridad colectiva,

PRIDE FEST 2026 dará inicio a las 11:00 am. Debido a las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol, los organizadores recomiendan utilizar bloqueador solar, vestir ropa cómoda, mantenerse hidratados y tomar las medidas necesarias para disfrutar de la actividad de forma segura.