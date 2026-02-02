Estamos a ley de nada para celebrar no solo uno, sino tres días del amor, la amistad y la solidaridad en el fin de semana de San Valentín.

En honor al patrón de los enamorados, un nutrido grupo de artistas aprovechan para deleitar a su fanaticada con espectáculos artísticos que prometen hacer esta fechas inolvidables.

Así que, tome nota, porque Primera Hora de las presentaciones que se darán entre el 13 al 15 de febrero:

Chucho Avellanet: “Dispuesto a todo”

Con un título tan prometedor, el cantante mayagüezano está listo para llevar emoción a su pueblo natal con su espectáculo del Día de los Enamorados al Teatro Balboa, que ahora lleva su nombre, este 14 de febrero, a las 8:00 p.m. Bajo la dirección de Martín Nieves, Chucho presentará una velada romántica para su fiel fanaticada con canciones que se han convertido en clásicos de su repertorio, algunos boleros y números que popularizó en la era de la Nueva Ola. Los boletos se consiguen en Ticketera.

Gilberto Santa Rosa

Acompaña a Gilbertito a celebrar un San Valentín inolvidable con su voz y canciones más emblemáticas. Serán dos citas en el Coliseo de Puerto Rico, el sábado 14 a las 8:30 de la noche y el domingo 15, a las 6:00 p.m., en la que disfrutarás de temas que integran la banda sonora de tus relaciones sentimentales. Boletos en Ticketera.

“Y vivieron felices... ¿Por siempre?”

La actriz Michelle Estepa promete risa y mucho amor en la comedia “Y vivieron felices… ¿Por siempre?”, que promete darle un giro distinto a la tradicional línea ”felices por siempre”, porque como dice: el amor es ciego, pero el matrimonio no. El espectáculo para toda la familia celebra las segundas oportunidades, los pequeños milagros del amor cotidiano y la belleza de reír juntos incluso en medio del caos. Sube a escena el sábado 14 de febrero, a las 7:00 p.m., en el Teatro José M. Lugo de en Fajardo. Boletos en Ticketera.

Concierto Familiar 2: “Música y emociones”

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico regresa una vez más con la segunda serie de Conciertos Familiares con el fin de unir a grandes y chicos para que disfruten del amor por la música clásica y las bandas sonoras de clásicos del cine en un espacio dedicado a la familia. La ocasión, que contará con la presencia del director musical Karlo Flores y el psicólogo Héctor Coca, tendrá lugar el sábado 14, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, a las 6:30 de la tarde. Boletos en Ticketera, Ticket Center y la boletería del CBA.

Farruko en vivo

Celebra el Día del Amor y la Amistad en un “jangueíto” con flow. El sábado 14, a las 8:00 p.m., el intérprete urbano celebra su trayectoria de 10 años con este espectáculo en el Coca Cola Music Hall, en San Juan. Boletos en Ticketera.

Adlan Cruz: “Love In Concert”

El compositor y director musical Adlan Cruz se prepara para llevar una experiencia sensorial diseñada para sentir el amor en todas sus manifestaciones con su espectáculo “Love in Concert” el viernes 13 de febrero, a las 7:00 p.m. Desde el Teatro Ideal en Yauco, el pianista se unirá al trompetista Julio Loyola, la cantante Lulu Miranda y el pintor David Nieves para llevar un evento íntimo donde la música, la emoción y la conexión humana se expondrán en su mayor esplendor. Boletos disponibles en Ticketera.

“Pegados: Un musical diferente”

Isel Rodríguez, Julian Gilormini y Marián Pabón se unirán del 13 al 15 de febrero para dar un giro a la idea del amor y llevar risa e irreverencia en la comedia “Pegados: un musical diferente”, desde el Centro de Bellas Artes de Santurce. El trío dará vida la inesperada y cáotica obra escrita por los españoles Ferrán González, Alicia Serrat y Joan Miguel Pérez a través de una refrescante adaptación producida por Nueva Escena PR, en la que buscan sacarle punta a aquellas personas alérgicas a los compromisos amorosos. El viernes 13 y sábado 14, las funciones son a las 8:30 p.m. El domingo 15 es a las 6:00 p.m. Boletos en Ticketera, Ticket Center y la boletería del CBA.

“Reencuentro en San Valentín”

Los seis ganadores de “Objetivo Fama”, Janina, Anais, Marlon, Juan, Cristina y Fabián, se reunirán una vez más en el Bellas Artes de Caguas para ofrecer un concierto único e irrepetible este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a las 8:00 p.m. Cada artista llegará a la sala José R. Rivera Pedrogo para celebrar todas las formas del amor a través de una velada cargada de emociones, recuerdos y grandes voces. Boletos en Ticketera.

Lissette: “Enamorada”

La cantante Lissette regresa “enamorada” al Centro de Bellas Artes de Santurce para celebrar el Día del Amor con un espectáculo repleto de sus éxitos, así como la aparición de un artista sorpresa. El concierto está pautado el sábado 14, a las 8:30 de la noche. Boletos en Ticketera, Ticket Center y la boletría del CBA.

Ana Isabelle... “Amor... a piano y voz”

La cantante Ana Isabelle volverá al Moneró Cafe Teatro & Bar del Bellas Artes de Caguas para deleitar al público con su espectáculo bohemio “Amor... a piano y voz”, el domingo 15 de febrero. En honor al fin de semana del amor y la amistad, la artista aspira compartir una noche protagonizada por su voz versátil, melodiosa y profunda, acompañada al piano por el maestro Víctor Meléndez. La cita es a las 4:00 p.m. y los boletos se consiguen en Ticketera.

“Enamorado de la bohemia”

Grandes nombres de la bohemia se unen en este espectáculo que se realizará el sábado 14, a las 7:00 de la noche, en Moneró Café Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Será una celebración a cargo de Ricky Santana, José Oscar Guevara, Rafi Disdier y Anibal Ayala en la que te enamorarás nuevamente de la música con filin. Llégale temprano, que las puertas abren a las 5:30 p.m. con “happy hour” y tapas. Boletos en Ticketera.

Los Rivera Destino: “Valentines at La Concha”

Celebra el Día de San Valentín con una buena dosis de humor con Los Rivera Destino, que se apoderarán del “lobby” de La Concha Resort, en San Juan, para una noche única. El evento dará inicio a las 9:00 p.m. con DJ Victor Carmona. Boletos en Ticketera (no incluye bebidas, comidas o asientos asignados. Para reservaciones de mesas o salas favor contactar a Events@laconcharesort.com).

Odilio González: “La despedida”

El amor a nuestra tierra y nuestra tradición musical se ponene de manifiesto el domingo 15 en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce con el concierto con el que el legendario cantante puertorriqueño se despedirá de los escenarios. Es a las 4:00 p.m. y los boletos están en Ticketera, Ticket Center y la boletería del CBA.