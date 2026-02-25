El cantautor Tito Auger, el grupo Chulería y el creador de contenido Jesús Omar Rivera, mejor conocido como “El Boricuazo”, serán los invitados de la nueva edición de “Ven Pa’l Pueblo”, que arranca este viernes, 6 de marzo, en la calle Muñoz Rivera del barrio Pueblo de Trujillo Alto.

En un comunicado de prensa, el alcalde Pedro A. Rodríguez González informó que estas figuras se encargarán de acompañar al público en la actividad que marca los 225 años de la fundación del municipio, con el fin de “conocer más sobre nuestra historia de una manera profesional, pero a la vez amena”.

“Para esta edición, regresa Tito Auger, una petición que el público nos estaba haciendo, ya que su primera presentación fue un éxito y un lleno total”, expresó el ejecutivo municipal, en declaraciones escritas.

A las 6:30 p.m. está programada la charla histórica sobre Trujillo Alto en la Casa de la Cultura. Los espacios para esta presentación son limitados; sin embargo, la misma se transmitirá a simultáneamente en pantalla en la tarima principal y a través de la página oficial de Facebook del municipio para el disfrute de todos.

Por su parte, en tarima se presentará el grupo Chulería, seguido de la voz emblemática del rock puertorriqueño, que subirá a las 9:00 p.m., prometiendo una velada llena de energía y letras que han marcado generaciones. Además de la propuesta musical y cultural, el evento contará con la participación de artesanos, comerciantes locales y una variada oferta gastronómica que resaltará los sabores y el talento de nuestra gente.

“Ven Pa’l Pueblo” surge como una alianza entre los comerciantes del casco urbano y el municipio, iniciada en septiembre de 2023.

Desde entonces, se ha posicionado como una de las actividades más esperadas por residentes y visitantes cada primer viernes del mes. Su mezcla de expresiones artísticas, sabores locales y un ambiente familiar ha logrado darle nueva vida al centro urbano, convirtiéndolo en un punto de encuentro para celebrar nuestra identidad cultural.