De ser un fan de la música, ahora se goza lo que le trajo su renacer artístico.

El cantante Jalil López está feliz en su “segundo hogar”, Puerto Rico, y afirma estar listo para mostrar todos sus “sabores” en su nuevo ruedo en la música.

El intérprete de ascendencia puertorriqueña y hondureña llegó a la Isla para la promoción de su más reciente sencillo, “Más bella”, un número de bachata que busca inspirar a mujeres que se han visto traicionadas o abandonadas por una pareja a darle prioridad a su bienestar sin pensar en el qué dirán.

“Como artista, lo único que nosotros queremos es que cuando lancemos, que el público la pueda recibir y al ver que la gente está conectando con la música, y también están contando con una voz para todas esas mujeres, a alguien que las represente, se siente bien”, aseguró López en entrevista telefónica con Primera Hora sobre el tema que forma parte de su EP titulado “Metamorfosis”.

¿Y por qué decidió dirigirse hacia las mujeres en su canción? López indicó que tras una transformación personal que ha experimentado al asumir sus roles de padre y esposo, el mismo le ha permitido inyectarle más humanidad a su trabajo artístico.

“Es bien ‘cool’ ver cómo piensan mis hijos, cómo piensa mi hija, cada día voy aprendiendo de ellos, y a hora mismo, a través de la música, estoy mostrando ese cambio que estoy teniendo para el bien”, destacó.

López, quien ha colaborado en el pasado con artistas como RKM, Rick Ross y DJ Khaled, también expresó su orgullo por el sencillo, que se alzó entre los temás más populares de la semana en la lista “Tropical Airplay” de Billboard, al tiempo que le regaló un momento único al llegar a Santurce, lugar donde se crió su madre, a quien perdió a los 15 años de edad.

“Regresar aquí es revisitar mis raíces y poder estar aquí, ver cosas que vio mi mamá cuando era niña, es asombroso”, dijo el artista. “Incluso, ahora hay un ‘billboard’ mío en la esquina del barrio, cerquita de donde creció mi mamá. Es un momento en el que todo vuelve al punto de partida”, acotó.

El intérprete de “America’s Most Wanted” aseguró que tras el lanzamiento de “Más bella” sólo anhela continuar su carrera musical, expandiendo sus horizontes a otros géneros musicales.

“Como artista, no todos los días quiero pintar de rojo, a veces quiero pintar de azul, otras veces quiero hacerlo con amarillo. Quiero que la gente vea diferentes ‘flavors’, diferentes sabores. La música es algo bonito, porque tú no sabes dónde te va a llevar”, sostuvo el intérprete, quien se destacó como fan de Ken-Y, Arcángel, y Zion y Lennox.