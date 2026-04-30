Nota el editor: Esta historia forma parte de la serie Coge Calle por la Isla donde te presentamos los lugares turísticos en Puerto Rico que pocos conocen y que valen la pena ponerlas en calendario para visitarlas en algún momento.

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Mayagüez. “Venga pa’ acá para Mayagüez, vamos a pasarla bien”.

Ya Elvin Hernández Hernández, propietario del restaurante La Jibarita y otros negocios locales, está claro: este fin de semana se disfrutarán al máximo las Justas Fest 2026, con una oferta que satisfará todos los gustos.

La celebración tradicional, que cierra los eventos deportivos de las Justas LAI, volverán a celebrarse en Mayagüez, sede del evento desde 2023.

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“En estas Justas 2026 esperamos un buen movimiento. Hablamos con los encargados del evento y ya se han vendido más de 5,000, 6,000 taquillas”, subrayó Gabriel León Román, gerente de La Jibarita.

“(Estamos) muy, muy orgullosos que sean aquí en la casa, en Mayagüez, la Sultana del Oeste. Estamos bien ‘ready’ para estas Justas, esperando que muchas personas de otros pueblos vengan a visitarnos, no solamente los estudiantes”, continuó.

Vale La Pena, especializados en sándwiches y café. ( Stephanie Rojas )

León Román explicó que, por primera vez, se “encerrarán”, pues se llevarán a cabo en el Palacio de Recreación y Deportes Germán Wilkins Vélez Ramírez. Los artistas, que incluyen a Clarent, Miky Woodz, Bassyy, Los Rivera Destino y Chuwi, entre otros, amenizarán desde la Concha Acústica Frankie Ruiz.

“Realmente estamos bien pompiaos. Este es nuestro décimo año con lo que son las Justas. Estamos ready, esto es algo que ya llevamos mucho tiempo haciendo y realmente lo que queremos es que la gente llegue para que la pasen bien”, aseguró Santos A. Guilloty Ortiz, también propietario del restaurante donde Bad Bunny cantó en las Justas de 2016.

Ahora bien, las Justas no se limitan a las competencias ni las presentaciones artísticas. Hay para disfrutar a toda hora del día.

Los postres en El Cucucbano. ( Stephanie Rojas )

Para comer

Si no pasas por la Panadería Ricomini, ¿realmente fuiste a Mayagüez? Tal como lo cantó Young Miko “este West, bizcochita Ricomini”, la panadería es famosa por sus brazos gitanos, de Red Velvet, guayaba y crema, piña, Oreo, pistacho, café y hasta integral, aunque los empleados aseguraron que realmente toda su repostería encanta.

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Satisface tanto al madrugador como al que le dan antojos de noche, pues sus puertas están abiertas todos los días de 5:00 a.m. a 12:00 a.m.

Si estás en búsqueda de un buen “sándwich”, camina hacia la calle Ernesto Ramos Antonini y detente en Vale la Pena, conocido igualmente por su café, limonadas y Matcha. Ya ellos se han autodenominado como “la parada oficial” de las Justas 2026, con especiales exclusivas de desayunos y almuerzos.

Los que quieren estar en lugares sofisticados y plácidos también serán complacidos. En The Gold Ice Cream, de 11:00 a.m. a 11:00 p.m. de lunes a domingo, se puede disfrutar de cafés y helados que varían desde vainilla a sabores más únicos, como avena, expreso, Matcha, Cotton Candy, Chick-O-Stick y butter pecan.

El restaurante La Jibarita es un "spot" clásico en el casco urbano. ( Stephanie Rojas )

Entre la barra Off The Wall y La Jibarita, se ubica Olivia, un café de especialidad y coctelería perteneciente a Guilloty Ortiz y Hernández Hernández. Si eres amante de degustar un Matcha, café, “brunch” o el Aerol Spritz en un ambiente plácido, Olivia es donde tienes que ir.

Los amantes del té tienen que pasar por El Cucubano Teahouse & Artisanal Pâtisserie, donde ofrecen mezclas de té herbal, como china con canela y flor de Jamaica y escaramujo entre muchas opciones más, y reposterías frescas.

A los que llegarán al oeste para darse par de tragos, Off the Wall es una parada obligatoria. También propiedad de Guilloty Ortiz y Hernández Hernández, es la clásica barra con un menú amplio de bebidas, antojitos y picadera.

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En La Barcadia, no solo puedes disfrutar de un trago, sino que también puedes jugar Super Mario, Mrs. Pac-Man, Jenga y hasta Mortal Kombat, al igual que juegos de mesa.

La Barcadia se trata de un espacio “para los geeks y los raros”, como dijo su propietaria Deanna “D” Renee.

“Somos un espacio para todos”, invitó la empresaria, quien abrió las puertas del bar y sala de juegos hace apenas unos meses, pero ya ha celebrado eventos como un mini Comic-Con, noches de karaoke y eventos de recaudación de fondos.

En La Jibarita, donde ondean varias monoestrelladas y cuyo menú criollo ofrece delicias como pizzas, nachos, hamburguesas, chicharrones de pollo y arroz blanco, ensaladas y cócteles.

El centro histórico y la plaza pública Cristóbal Colón de Mayagüez. ( Stephanie Rojas )

Para pasar el día

Hay varios lugares para pasar el día tranquilamente. Aquellos que están en el municipio el jueves y viernes entre 8:00 a.m. a 4:30 p.m. podrán relajarse y leer un libro, o dos, de gratis en la Biblioteca Municipal de Mayagüez, en el Centro Cultural Baudilio Vega Berríos.

La biblioteca, la primera fundada en Puerto Rico, también es un espacio que ofrece un respiro pacífico para recargar energías antes del perreo y la celebración de la noche, ofreciendo lectura de libros de autores puertorriqueños, un lugar para cargar celulares y Wifi gratuito.

La Plaza Cristóbal Colón, que también honra a los fundadores del municipio, es un lugar para conversar y compartir con amistades.

Si se retira del casco urbano, el Paseo del Litoral Israel “Shorty” Castro le ofrece un espacio para compartir frente al mar.

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Las dos millas que componen el Paseo fueron construidas en 2010, cuando Mayagüez fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de ese año. Incluye la Plaza de la Bandera, un anfiteatro, un parque de patinaje y canchas de vóley playa y fútbol, ​​entre otras.

Los que quieran ir de “shopping” se pueden dar la vuelta por el Mayagüez Town Center, Mayagüez Mall y Western Plaza.

No es solo Mayagüez

Los pueblos limítrofes también sirven de atractivo turístico para quienes celebrarán la Justa Fest 2026. Si viaja por la PR-52 Sur, tramo más directo desde el área metro hacia Mayagüez, puede darse la vuelta por los murales de Yauco o Playa Santa en Guánica.

También, puede salir hacia Cabo Rojo para visitar Boquerón o Joyuda, así como llegar hasta Añasco para que nadie te cuente de las famosas delicias de Don Frappé.

En fin, súbele el volumen a “OH MY”, “DFWM” o “Plei” para cantarlas a todo pulmón por la noche, pero antes, disfruta de la gastronomía y pasa el día en la Sultana del Oeste.