El cantante puertorriqueño Omar Courtz ya está listo para cerrar el 2025 celebrando el segundo “Ousi Fest” mañana, sábado, en el Lote 4, ubicado en los predios posteriores del Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Bajo el concepto “Crismax Edition”, el reguetonero vuelve con el festival que busca llevar a su fanaticada una noche cargada de música, energía y una producción de gran escala, en la que se podrá disfrutar de los mayores éxitos de Courtz junto a invitados especiales.

¿Qué hay de nuevo para este “party”? Primera Hora te comparte algunos detalles que debes saber previo al evento multitudinario.

¿Cuándo arranca el “Ousi Fest”?

Las puertas del evento abrirán a las 6:30 p.m., dando inicio a una jornada que la producción describe como una de las más ambiciosas en la trayectoria del artista.

La producción de Courtz confirmó, en comunicado de prensa, la habilitación de un área especial para personas con discapacidades, diseñada para garantizar visibilidad adecuada, comodidad y acceso seguro.

¿Habrá transportación disponible?

Según el equipo de trabajo del puertorriqueño, sí hay un plan de movilidad en efecto. Habrá un sistema de transportación alterna mediante guaguas desde la estación del Tren Urbano de Sagrado Corazón hasta los predios del festival, servicio que comenzará a las 6:00 p.m.

El tren, por su parte, operará en horario extendido hasta las 2:00 de la madrugada, facilitando el regreso del público a sus vehículos.

Asimismo, las estaciones de Bayamón, Jardines, Torrimar, Martínez Nadal, San Francisco y Cupey mantendrán disponibles sus estacionamientos para quienes opten por utilizar el sistema de transporte colectivo.

Los boletos para el “Ousi Fest Crismax Edition” siguen a la venta a través de Ticketera, y la producción anticipa una alta demanda debido a la magnitud del evento y la creciente popularidad de Courtz.