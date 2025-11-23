El intérprete urbano Omar Courtz realizará la segunda edición de Ousi Fest, este año “Crismax Edition”, pautado para el sábado 27 de diciembre en el Distrito de Convenciones en San Juan.

“La celebración marca el cierre de un año histórico para Courtz, quien continúa acumulando logros, récords y el apoyo masivo de su fanaticada en la isla y el resto del mundo”, declara el comunicado de prensa.

La nueva entrega aspira a consolidarse como “una experiencia única que combina música, energía y la esencia irreverente y auténtica del concepto Ousi. El festival se perfila como un encuentro donde los asistentes podrán disfrutar de los mayores éxitos de Courtz y un despliegue escénico de primer nivel”, especifica el escrito.

El público podrá disfrutar de experiencias inmersivas para conectar directamente con el público: activaciones interactivas, diseño conceptual y elementos creativos inspirados en la estética Ousi. En las próximas semanas se divulgarán más detalles sobre la logística del festival, horarios y elementos adicionales que formarán parte de esta edición especial

El evento, que aspira a reafirmar la presencia de Puerto Rico como cuna mundial del género, será presentado bajo la producción de Noah Assad Presents y Move Concerts, “quienes se unen nuevamente para garantizar un espectáculo de altura, diseñado para satisfacer las expectativas de un público que ha seguido de cerca el ascenso meteórico de Courtz”, agrega la comunicación escrita.

Los boletos para Ousi Fest Crismax Edition ya están disponibles a través de Ticketera.