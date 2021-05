La exreina de belleza Alba Reyes manifestó sentirse orgullosa de contar con la representación de Estefanía Soto para el certamen internacional de Miss Universe, a celebrarse este domingo en Florida.

Miss Universe Puerto Rico 2004, quien formó parte del jurado durante la final del concurso local que se celebró en 2019, compartió en su cuenta de Instagram a modo de TBT (Throwback Thursday) una imagen de ambas en la noche del evento que coronó a Madison Anderson Berríos como ganadora, y a Soto como primera finalista en representación de San Sebastián.

“Mi #TBT hoy se lo dedico a esta mujer espectacular la noche que tuve el placer de conocerla. @estefania.sototorres la vida a veces nos sorprende, esa noche te dije que por favor volvieras a participar porque lo tenias todo para ser @muniversepr y no dudaba lo tenías todo para ser @missuniverse. En ese momento por ciertas condiciones me explicaste era sencillamente imposible. Sin embargo, y como te dije en otraa ocasión a veces somos parte de una historia en la que somos actores pasivos, y alguien más o la vida está en control. En este caso como muchas veces, algo sucede y en un segundo, todo cambia y lo que parecía ser imposible ahora es una realidad.

PUBLICIDAD

Siempre me siento orgullosa de todas las Miss Puerto Rico pero en esta ocasión confieso sentir una emoción y alegria muy especial de verte representarnos y saber que no me equivoque, sabía que harías un trabajo excepcional como el que has hecho hasta ahora. Sin importar lo que suceda GRACIAS porque has sido una Miss Puerto Rico que sigue rompiendo estigmas y estereotipos de lo que significa ser una reina de belleza. Eres una mujer empoderada, determinada, con una genuina empatía, con un interés y preocupación real por causas sociales que afectan a otros. Muestra de esto es que utilizado tu plataforma para educar, visibilizar sobre temas difíciles pero sobre los que se necesitar hablar, y para una reina de belleza asumir posturas sigue siendo algo que require tesón y valentía. En fin me quedo corta en decirte lo orgullosa que me siento de que hoy seas tú quien lleva a Puerto Rico ante el Universo”.

El certamen de la edición número 69, que cuenta con 74 candidatas, será transmitido a través de WapaTV a las 8:00 p.m.

En septiembre del año pasado Soto fue proclamada como la nueva soberana luego de que Madison Anderson Berríos entregara el título de Miss Universe Puerto Rico 2019. La decisión, que se dio bajo la ley de sucesión de Miss Universe, se tomó en cuenta debido a las limitaciones por la pandemia del Covid-19.