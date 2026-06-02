La modelo Ashley Ann Cariño Barreto, quien llegó al Top 5 de Miss Universe 2022, aprovechó un comentario ofensivo que le dejó un cibernauta en una de sus plataformas para llevar un mensaje contundente para sus seguidores.

La puertorriqueña, quien sorprendió a su fanaticada al subir un video anunciando su regreso a las redes sociales después de un receso de tres meses, decidió ripostarle a un usuario que la describió como “una de las Miss Puerto Rico más grises”, y menospreció su participación en el certamen de belleza que ocurrió en el estado de Luisiana.

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La exreina de belleza aseguró que la respuesta la llevó a reflexionar sobre cómo muchos utilizan dichas plataformas para medir el éxito de un individuo.

“Si vemos que la persona está ‘posteando’ mucho, quizás [compartiendo] muchos viajes, o si no postean, decimos si es exitosa o no, y la realidad es que las redes sociales nos están enseñando una pequeña parte de la vida de esa persona”, destacó Cariño, quien catalogó el uso de estos espacios “como un privilegio, no un deber”.

“Para mí es un privilegio yo poder sentarme, grabar contenido, y que ustedes saquen de su tiempo para verlo, para comentar -ya sea positivo o negativo-, y que quieran apoyarme, es un privilegio enorme. Pero también veo las redes sociales como un privilegio consumirlas, el poder ver el video o la foto de una persona, especialmente la que no te conoce, es tener acceso a su vida, a su mundo, a sus pensamientos, a su casa, nos está abriendo las puertas”, apuntaló.

La beldad, quien representó el pueblo de Fajardo en el concurso nacional, terminó su respuesta con un mensaje a los cibernautas jóvenes.

“No me gustaría, especialmente a la juventud, que cojan los ‘likes’, que cojan los comentarios como una forma de validar sus vidas”, sostuvo la boricua.

Dicho mensaje se produce a tres meses de casarse con el cirujano dentista Charles K. James en una boda multicultural que celebró con familiares y amistades en el Viejo San Juan.