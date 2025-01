La ex Miss Universe Puerto Rico 2022, Ashley Ann Cariño estalla de la alegría.

Y esto luego de que se comprometiera con su novio en Egipto. Asó lo dio a conocer la exreina a través de sus redes sociales en donde compartió las imágenes junto a su ahora prometido el dentista y cirujano, Charles K. James.

“Agradecida por un para siempre contigo. Gracias por ser mi mejor amigo”, escribió en su cuenta Instragram junto a varias fotos donde se pueden aprecir de fondo las famosas pirámides de Egipto.

Como era de esperarse, las felicitaciones no tardaron tras la publicación. Una de las primeras en comentar fue Miss Universe Puerto Rico 2021, Michelle Marie Colón que le escribió: “Ay, mi reina, “so so happy for you both, mil bendicones. Otra de las que le comentó fue la estadounidense Miss Universe 2022, R’Bonney Gabriel quien le dijo “Congrats!!!” acompañado de un emoji de corazón.

PUBLICIDAD

Otras exreinascomo Karla Guilfú, Miss Universe Puerto Rico 2023, Estefanía Soto Miss Universe Puerto Rico 2020 y Melisa Marty, Nuestra Belleza Latina 2008 fueron otras en comentar.

Ashley Ann Cariño ganó la corona de Miss Universe Puerto Rico en 2021 representando al pueblo de Fajardo y representó a la isla en Miss Universe ese año en New Orleans donde se ubicó en las cinco finalistas.

Anterior a eso fue Miss Florida en 2021 y representó al estado en Miss USA 2021 donde quedó segunda finalista.

La también modelo, además es ingeniera aeroespacial.

Mientras, según el perfil de Instagram de James, es de nacionalidad india.

La pareja estuvo disfrutando el pasado mes de diciembre en actividades culturales de India.