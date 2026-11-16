El Parque Forestal La Marquesa, en Guaynabo, tuvo una dosis adicional de belleza al recibir este lunes a 60 candidatas de Miss Universe 2026.

La iniciativa, impulsada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), es parte de las experiencias organizadas para promover la diversidad de atractivos turísticos de la Isla ante una audiencia internacional.

Bajo el concepto “Puerto Rico, Belleza que Trasciende el Universo”, la iniciativa permitió a las delegadas conocer uno de los principales espacios naturales y recreativos del municipio, mientras disfrutaban de una jornada dedicada a descubrir la riqueza natural y la biodiversidad de Puerto Rico.

Durante la visita, las candidatas, divididas en grupos, realizaron un recorrido por las instalaciones del parque que incluyó un paseo en tren, visitas al mariposario y al aviario, así como una experiencia en el teleférico, desde donde pudieron apreciar vistas panorámicas del entorno natural.

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La jornada transcurrió en un ambiente de alegría y entusiasmo, mientras las delegadas disfrutaban de las distintas atracciones y compartían una recorrido que les permitió descubrir de cerca algunos de los atractivos que distinguen la oferta de turismo de naturaleza y aventura de la Isla.

Jennifer Barreto se ha lucido como anfitriona. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Esta experiencia nos permite mostrarles a las candidatas una faceta diferente de Puerto Rico y destacar la diversidad de atractivos que distinguen a nuestro destino. Nuestra belleza trasciende las playas y los paisajes; también está presente en nuestras tradiciones, nuestra cultura y, especialmente, en la calidez de nuestra gente. Queremos que cada una de ellas se lleve recuerdos memorables de su visita y comparta con el mundo las experiencias que hacen de Puerto Rico un lugar único”, expresó la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel.

Robles Cancel agradeció al alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill Rosa, y a su equipo de trabajo por su colaboración y hospitalidad para recibir a las delegadas en este importante espacio recreativo del municipio.

Conocido como el pulmón verde de Guaynabo, el Parque Forestal La Marquesa ofrece una variedad de atractivos que incluyen senderos rodeados de vegetación, mariposario, aviario, tren, teleférico y áreas de recreación familiar. Su cercanía al área metropolitana de San Juan lo convierte en una alternativa accesible para residentes y visitantes que desean disfrutar de experiencias de naturaleza y aventura.