Este domingo, Wapa Televisión, junto a la organización de Miss Universe Puerto Rico, transmitieron la competencia preliminar desde el emblemático Teatro Alejandro Tapia y Rivera, un vistoso espectáculo en el que las delegadas demostraron su proyección, evolución y presencia.

La noche, que contó con la animación de Nicole Chacón y la participación especial de Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, presentó a las beldades en su primer desfile en traje de baño y vestido de gala. Además, los televidentes pudieron conocer más detalles sobre cada una de las aspirantes.

28 Fotos Esta noche se transmitió por Wapa TV la competencia preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2025 celebrada en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, en San Juan.

Al inicio de la transmisión, las 23 delegadas realizaron su primera pasarela con elegantes vestidos de color azul, fucsia y violeta con diversos cortes y patrones confeccionados por: Nicole Rodriguez, Rinaldi Droz, Jose Julia Agosto y Juan Carlos Collazo. Luego, realizaron el desfile en trajes de baño, diseñados por Lorel Aurora y su línea Mare Cheia, donde el morado y rosa fueron el eje de atención.

Directamente desde Lares, el cantante Christian Alicea presentó su nuevo sencillo “Hello What´s Up” y “Me Lo Gozo”. Por otra parte, Karina Vélez, se sumó al escenario donde interpretó los temas “Crush” y “Evitándonos”.

El comité de selección que tuvo a su cargo la evaluación de cada una de las delegadas fueron: la licenciada Zilka Ríos, dietista registrada y consultora de salud; Adriana Luna, doctora veterinaria e influencer; el artista plástico y gestor cultural, Walter Otero; Miss Universe Puerto Rico 2023 y ganadora de la primera edición de Claro que Baila, Karla Guilfú; Madesly Martínez, Marketing Manager de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers; Jesús Cancel, maquillador profesional, ha trabajado en portadas de revistas y con artistas internacionales, consolidándose como uno de los más destacados del país y Shirley A. Rodríguez, cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment, una de las ejecutivas más influyentes de la música latina.

Durante esta competencia se otorgaron los premios Total Look RunWay by Colgate Optic White otorgado a Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera Mejor; Cabello L´Oréal, obtenido por Isys Arimar Santos Crespo, Miss Universe Vieques; mientras que Piel Radiante L’Óreal París fue otorgado a Marisabel Rivera Negrón, Miss Universe Ponce. Asimismo, Isys Arimar Santos Crespo, Miss Universe Vieques, fue premiada como Miss Fotogénica. El premio My Way lo recibió la delegada de Carolina, Josuan del Valle. El de Sonrisa Colgate, lo obtuvo la delegada de Jayuya, Samaris Barbot. Por votación de las delegadas, el premio Miss Personalidad, fue otorgado a Miss Morovis, Heidi Marie Acevedo Rosario; mientras que la mejor pasarela la obtuvo Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera. Durante la competencia se anunció que, luego de una votación entre las candidatas, decidieron que el traje que utilizaron en la preliminar será el mismo que llevarán en la noche final y podrían hacerle modificaciones y adaptaciones, pero conservando la esencia inicial de su vestido.