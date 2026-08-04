La exreina de belleza puertorriqueña Catalina Morales reveló que está a la espera de un bebé, producto de su relación con su esposo, Dan Kaufman.

Miss Universe Puerto Rico 2015 compartió la noticia en entrevista con Fernan Vélez, conocido por su personaje “el Nalgorazzi”, para el programa “Lo sé todo”.

‘Vamos a tener un niño. Soy demasiado afortunada”, reveló al comentarista de farándula. “Tuve la suerte de encontrarme con un hombre maravilloso, así que ya llevamos cinco años juntos y estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Él es norteamericano, pero él tiene un espíritu más latino que yo”, dijo. A su vez, habló sobre los desafíos que ha enfrentado en su anhelo por quedar embarazada.

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“Es un proceso muy difícil. Soy increíblemente afortunada de poder contar con estas herramientas que tenemos hoy, ¿verdad?, de tecnología para facilitar nuestro sueño de convertirnos en padres, y bueno, ha sido un camino difícil pero que, definitivamente, rinde frutos”, sostuvo.

“Estoy esperando mi primer hijo, y estamos demasiado felices, demasiado emocionados. Todavía como que no nos lo creemos porque lo llevábamos buscando un tiempo”, prosiguió en su relato a cinco meses y medio de gestación. “Estamos demasiado felices”.

Catalina Morales Gómez representó a Puerto Rico en el certamen de Miss Universe que se celebró en 2015 en el complejo Planet Hollywood Resort & Casino, en Las Vegas, Nevada.