La modelo Celinee Santos, Miss República Dominicana 2024, se sinceró con la ex Miss Universe Lupita Jones sobre las acusaciones del supuesto mal comportamiento que exhibió durante el certamen internacional de ese año.

A la llegada de ambas al reality de Telemundo La casa de los famosos 6, donde tendrán que permanecer por varios meses en aislamiento, Santos habló sobre la situación en una conversación con Jones, quien fue directora de la franquicia en México, y negó haber sido responsable de expulsión de Italy Mora, Miss Panamá 2024, de la competencia.

Asimismo, Santos insinuó que las demás candidatas podrían haberse intimidado con su seguridad en la preliminar del concurso.

“Podía estar quien sea al lado de mí y yo era Celinee Santos. Y la preliminar para mí fue mi Miss Universo, en la preliminar para mí no hubo para nadie y yo veo el video y me siento a verlo y digo: ‘con razón, hasta yo en su posición hubiese intentado’. Pero hoy en día eso es lo que me ha hecho estar aquí porque, ¿dónde están las otras? No estoy compitiendo con nadie, pero al final y al cabo, la vida es de resultados”, explicó Santos.

Destacó su potencial y su trayectoria como reina de belleza, así como la preparación que tuvo con el equipo de diseñadores y estilista que contaba para el concurso que se llevó a cabo en Ciudad de México.

Se recuerda que Santos fue una de las favoritas del reality de cocina Top Chef VIP 4, donde se convirtió en la doceava eliminada de esa edición.

Actualmente recibe el apoyo del público como habitante de la sexta temporada de La casa de los famosos.