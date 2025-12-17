Mini Belleza Universo anunció su convocatoria para aspirantes entre 4 y 19 años que deseen participar en el certamen de 2026. Las inscripciones, que son en varias categorías, estarán abiertas hasta el 10 de enero de 2026. El evento iniciará el 25 de enero.

Se trata de una experiencia que busca combinar “educación, arte y servicio comunitario”, según describe el comunicado de prensa sobre el certamen fundado por Sabrina Rodríguez, directora de la agencia Unlimited Models. “El certamen se distingue por su enfoque en el liderazgo, la conciencia social y la formación integral de futuras líderes”, describe el comunicado, y agrega el propósito de promver una visión de la belleza “basada en los valores, la autoestima y la educación. Su misión es fomentar una sociedad más consciente y apreciativa de la diversidad cultural, brindando a las niñas herramientas que fortalezcan su confianza y las inspiren a convertirse en líderes y modelos a seguir dentro de sus comunidades”.

Las ganadoras nacionales representarán a Puerto Rico en certámenes internacionales “con todos los gastos pagos por la organización, además de recibir becas educativas, sesiones fotográficas, experiencias culturales y exposición mediática”, asevera el comunicado de prensa.

Durante el proceso de preparación, las participantes reciben talleres por profesionales en distintas disciplinas, enfocados en su desarrollo personal y artístico. Entre ellos se incluyen clases de pasarela, proyección escénica, manejo de emociones, autoestima, maquillaje, baile y entrevistas con jurado para desenvolverse su expresión y seguridad al comunicarse en público, destaca el escrito.

Sabrina Rodríguez se expresó en torno al propósito del certamen. “En Mini Belleza Universo creemos en una belleza con propósito, donde cada niña aprende el valor del respeto, la empatía y el servicio a los demás. Cuando fomentamos la confianza y el liderazgo desde temprana edad, estamos formando a las mujeres seguras y exitosas del mañana”, expresó, fundadora y directora del certamen, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de los certámenes de belleza. “Nuestro lema lo dice todo: ser reina es más que una corona”.

La responsabilidad social es otro aspecto relevante. “Cada candidata desarrolla un proyecto comunitario y participa en actividades de impacto, como charlas educativas, recolección de materiales escolares, apoyo a hogares de niñas y campañas ambientales. Para el 2026, la organización repetirá su exitosa colecta de alimentos para animales junto a Luna Vet Help y coordinará una actividad especial con las niñas del Hogar Blooming House, promoviendo la solidaridad desde temprana edad”, asegura.

Para más información acerca de Mini Belleza Universo accede a https://www.minibellezauniverso.org/ o llama al 787-243-0430.