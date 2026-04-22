Rodeado de dudas y bajo investigación, el caso de Carolina Flores Gómez, Miss Teen Universe Baja California 2017, ha sacudido el mundo de los certámenes de belleza, luego de que fuera encontrada sin vida.

De acuerdo con información obtenida por medios mexicanos, la joven de 27 años fue hallada la noche del miércoles 15 de abril al interior de un departamento ubicado en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Las autoridades informaron que la víctima presentaba una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, por lo que se abrió una investigación por homicidio doloso. La suegra de la víctima, identificada como Erika María, figura como principal sospechosa.

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Según los reportes, tanto ella como el esposo de Carolina, Alejandro, se encontraban en el departamento al momento de los hechos. No obstante, ha generado dudas el hecho de que el esposo acudiera a denunciar a su madre hasta el día siguiente.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de las personas involucradas en este caso que ha causado conmoción.