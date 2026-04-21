La modelo y Miss Londrina (Brasil), Maiara Cristina de Lima Fiel, de 32 años, falleció el domingo en Sarandí, en el norte de Paraná. Informaciones preliminares indican que sufrió un infarto fulminante.

Equipos del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) fueron activados y realizaron maniobras de reanimación por más de una hora, pero la joven no sobrevivió. Deja a su esposo y a un hijo pequeño.

Descrita como una persona alegre y dedicada a su carrera, Maiara comenzó su trayectoria en las pasarelas en concursos locales. Entre sus logros, fue elegida Primera Princesa Miss Sarandí 2025/26 y Miss Simpatía e Internet 2025. Recientemente, ganó el título de Miss Londrina, lo que amplió su proyección en el escenario estatal.

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Actualmente, se preparaba para el concurso “Miss Paraná By Vitor”, programado para el 29 de este mes.

Vitor Tavares, coordinador estatal del certamen de belleza, lamentó la pérdida y destacó su compromiso con la competencia.

“Maiara era una joven extremadamente dedicada. Ya tenía todos los atuendos listos para el concurso. Estaba ensayando, ya había realizado su entrevista y estaba entusiasmada, llena de planes. Ayer mismo hablamos; me mostró los vestidos y todo lo que estaba preparando con tanto cariño para vivir ese momento”, expresó.

Tavares dijo que recibió la noticia de su muerte con “shock”.

“Cuando me enteré, quedé en shock. Me costó creerlo. Muchas personas confirmaban el fallecimiento, pero yo repetía para mí mismo que no podía ser verdad. Hablé con ella ayer. Es muy difícil aceptar una pérdida tan temprana de alguien tan llena de vida, sueños y objetivos”, añadió.