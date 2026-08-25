La organización Miss Universo respaldó a Fátima Bosch en su conflicto legal con Nawat Itsaragrisil, exdirector del certamen en Tailandia, quien anunció los procedimientos para acelerar la emisión de una orden de arresto contra la mexicana.

Los problemas entre Bosch y Itsaragrisil iniciaron durante las concentraciones del certamen en 2025, cuando el exfuncionario llamó “tonta” a la modelo frente al resto de candidatas por un desacuerdo en la grabación de unos promocionales.

Itsaragrisil cuestionó a la modelo por no publicar contenido sobre Tailandia, país anfitrión del certamen, en sus redes sociales. Asimismo, acusó a la joven de obedecer al director nacional de México y no a los organizadores de la próxima edición del concurso.

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“Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”, declaró Fátima después del incidente.

Los videos del momento se hizo viral en redes sociales, donde también aparecen otras participantes saliendo de la sala en apoyo a Bosch.

Aunque Itsaragrisil se disculpó con Bosch, la organización decidió sancionarlo y retirarlo de su cargo.

“No permitiré que ninguna de ellas sea atacada o humillada”, aseguró el presidente de la organización Miss Universo, Raúl Rocha.

Un mes después, Itsaragrisil demandó a Bosch por supuesta difamación.

Tras Itsaragrisil anunciar la orden de arresto contra Bosch, Miss Universo respondió con un comunicado donde rechaza de manera categórica el acoso y cualquier acto de intimidación.

“La violencia, intimidación, humillación, falta de respeto y maltrato hacia las mujeres, en cualquiera de sus formas, son inaceptables”, se lee.

“Pedir respeto no es una provocación”, escribió Bosch en sus redes sociales.