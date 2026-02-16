La reina de belleza Fátima Bosch reveló la razón por la que se desplomó mientras participaba de la celebración de la Fiesta de la Fruta y de las Flores este fin de semana en Ecuador. El incidente ocurrió mientras Miss Universe 2025 saludaba desde una carroza, lo que provocó preocupación entre muchos de sus seguidores.

“Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales. El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad. Gracias por su apoyo Y cariño incondicional siempre”, escribió en una publicación que compartió en sus historias de Instagram.

Fátima Bosch compartió un mensaje en sus redes sociales. ( Instagram/Fátimaboschfdz )

La beldad mexicana también publicó videos que la muestran en encuentros posteriores, dentro de sus funciones como Miss Universe, en un reflejo de seguir su agenda.

La salud de Bosch generó preocupación luego de que se le vio con dificultad para mantenerse en pie en la celebración de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en la ciudad de Ambato, donde fue recibida como invitada especial. La reina de belleza trató de sujetarse de la barandilla, pero cayó de rodillas, lo que provocó que tuviera que ser auxiliada.

Trascendió que Miss Universe 2025 permanecerá en Ecuador hasta el próximo 18 de febrero.