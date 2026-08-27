Una meta que parecía “imposible” resultó en una increíble historia de transformación para Amber Uhler, una madre de tres hijos que llegó a pesar 300 libras.

En una entrevista con la revista People, Uhler recordó que hace cinco años acudió a una cita médica en la que recibió una fuerte advertencia: tenía obesidad mórbida, era prediabética y, según le indicaron, estaba en riesgo de no vivir para ver a sus hijos graduarse de escuela superior.

Poco después vivió otro momento que la hizo reaccionar. Mientras jugaba con sus hijos en un parque de trampolines, quedó atrapada en una piscina de espuma y ni siquiera tres hombres pudieron sacarla.

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“Ser obesa mórbida es muy difícil. Estoy viviendo una media vida”, recordó haber pensado.

Fue entonces cuando decidió comenzar un proceso para mejorar su salud. Durante más de tres años y medio combinó alimentación y ejercicio, y terminó perdiendo 170 libras.

Su transformación también la llevó a los concursos de belleza. En 2024 fue coronada Mrs. Florida Universe y posteriormente ganó el título de Mrs. Universe USA.

Pero su gran sueño siempre había sido competir en Miss USA.

En julio, Uhler fue seleccionada como Miss Michigan USA 2026 luego de participar en una convocatoria abierta. Este jueves, 27 de agosto, competirá en la edición número 75 de Miss USA, que se celebra en Miami.

A sus 41 años, es la concursante de mayor edad de esta edición. Lejos de sentirse intimidada por las participantes más jóvenes, asegura que ha recibido mucho apoyo de ellas.

“Tengo la sabiduría, tengo la madurez y sé lo que requiere el trabajo”, afirmó.

Ahora espera convertirse en la primera madre y la concursante de mayor edad en ganar la corona de Miss USA.