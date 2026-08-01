Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, se desbordó de orgullo luego de ser recibida por los residentes de San Sebastián, pueblo que representó en la competencia local el pasado mes de junio.

La reina de belleza compartió con los pepinianos desde una caravana de pueblo y una serie de eventos que preparó el municipio para reconocer a la ahora reina anfitriona del certamen que tendrá lugar este 24 de noviembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En entrevista con Noticentro, la beldad de 27 años manifestó su satisfacción por el respaldo que ha recibido del pueblo pepiniano desde que se dio a conocer como Miss San Sebastián, hasta ahora, que representa a la Isla del Encanto.

PUBLICIDAD

“San Sebastián es un pueblo que tiene algo muy especial y es que te acogen. Que sigan haciéndolo con el mismo orgullo y apoyo, ahora como Puerto Rico, para mí me enorgullece”, dijo la puertorriqueña en el noticiario de Wapa Televisión, quien también resaltó que la actividad no sólo ayuda a levantar sus ánimos de camino a la “edición diamante” del concurso, pero también a fomentar el desarrollo económico y creativo del pueblo.

Barreto también aseguró que asume su reinado no sólo con orgullo, pero también con mucha responsabilidad, por lo que hará todo lo posible para convertirse en la sexta boricua en recibir el título internacional desde casa.

“Sepan que los represento con mucho orgullo, no solo a San Sebastián, sino a Puerto Rico entero, y que estoy muy comprometida para que se esa corona se quede en casa”, manifestó.

La beldad también expresó que se encuentra enfocada preparándose en diversas áreas para llevar no solo su mejor versión al escenario, sino lo mejor de su país natal al mundo.

“Todas las cosas que yo hago, las hago con mucha intención, y presentarme en ese escenario universal aquí, en Puerto Rico, como anfitriona, para mí no es solo un honor, es un compromiso. Quiero hacerlo a la altura de lo que nosotros somos como puertorriqueños”, enfatizó.

Aún con las condiciones del tiempo, la reina pudo disfrutar su recibimiento junto a los pepinianos y recargar las energías de camino al concurso de belleza.