Zuleyka Rivera, quien fue Miss Universe 2006, volvió a encender las redes sociales con una misteriosa publicación que compartió con una serie de fotos junto a su pareja, DJ Luian, provocando un mar de comentarios entre sus seguidores.

“Lo amarré. Ahora adivinen qué fue”, escribió la exreina de belleza en su cuenta de Instagram, acompañado de unas imágenes en las que aparece la salinense sentada en un escritorio junto al productor musical, quien parecía firmar un documento.

La relación entre Zuelyka Rivera y DJ Luian ha estado llena de altas y bajas desde que hicieron su romance público en el año 2021, pero la misma se ha mantenido firme desde que se reconciliaron el año pasado. ( Instagram )

En la misma publicación, la también actriz permitió al público ver si la pegaban entre cuatro respuestas: “¿se casó?“, ”¿una casa?“, ”¿bebé?“, y ”¿un proyecto?“. Además, la reina también etiquetó a la página de Puerto Rico Real Estates, una agencia de bienes raíces de lujo ubicado en San Juan.

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Con más de 45,000 respuestas, “¿Un proyecto?" se convirtió en la respuesta ganadora con el 51 por ciento de los votos, seguido por “¿una casa" con 38 por ciento, mientras que “¿se casó?" y “¿bebé?“ solo obtuvieron el 10 y 1 por ciento, respectivamente.

La noticia se da a horas de la boricua celebrar su 20 aniversario de convertirse en la quinta reina universal de la Isla desde el Fairmont El San Juan Hotel, donde otras beldades como Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019, y la actual Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, se dieron cita en el evento donde honraron la histórica victoria, a la misma vez que revelaron su nueva portada para la revista Glamour Bulgaria.

Además, la relación entre Rivera y DJ Luian ha estado llena de altas y bajas desde que hicieron su romance público hace cinco años. En 2022, el productor musical le propuso matrimonio a la Miss Universe 2006, pero en 2023, la pareja puso fin a su relación alegando diferencias relacionadas a sus planes de vida.

Pero la pareja volvió a darse una oportunidad, y se dejaron ver juntos en 2025, incluso durante un viaje a Dubái donde Rivera lució nuevamente su anillo de compromiso.